Не британський, а бретонський: у Франції виявили "потайний" штам коронавірусу

У Франції виявили новий штам коронавірусу. Як повідомило головне управління охорони здоров'я країни, новий варіант з'явився в Бретані – регіоні на північному заході Франції.
Щонайменше вісім осіб виявилися носіями бретонського "мутанта". Відомо про штам небагато, але за однією з гіпотез він може уникнути звичайних скринінгових тестів, пише Ouest France.
Нова форма COVID-19, імовірно, була вперше виявлена наприкінці лютого в лікарняному центрі Ланьон. Управління охорони здоров'я заявляє, що "тривають дослідження для оцінки його передачі і серйозності".
Бретонський штам поки вважається локальним – про нього заговорили після того, як у пацієнтів лікарні були виявлені всі симптоми коронавірусу, однак ПЛР-тести були негативними.
Поки немає інформації, наскільки він більш чи менш небезпечний і схильний до поширення за раніше відомі штами.
Раніше ми повідомляли все, що відомо про нові штами коронавірусу в світі.
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