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Не британський, а бретонський: у Франції виявили "потайний" штам коронавірусу

16 березня, 09:55

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Щонайменше вісім осіб виявилися інфікованими новим "мутантом"

У Франції виявили новий штам коронавірусу. Як повідомило головне управління охорони здоров'я країни, новий варіант з'явився в Бретані – регіоні на північному заході Франції.

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Щонайменше вісім осіб виявилися носіями бретонського "мутанта". Відомо про штам небагато, але за однією з гіпотез він може уникнути звичайних скринінгових тестів, пише Ouest France.

Нова форма COVID-19, імовірно, була вперше виявлена наприкінці лютого в лікарняному центрі Ланьон. Управління охорони здоров'я заявляє, що "тривають дослідження для оцінки його передачі і серйозності".

Бретонський штам поки вважається локальним – про нього заговорили після того, як у пацієнтів лікарні були виявлені всі симптоми коронавірусу, однак ПЛР-тести були негативними.

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Поки немає інформації, наскільки він більш чи менш небезпечний і схильний до поширення за раніше відомі штами.

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Раніше ми повідомляли все, що відомо про нові штами коронавірусу в світі.

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Франція штам мутант коронавірус COVID-19
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