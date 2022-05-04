Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник

У небі над Балтійським морем двома німецькими винищувачами Eurofighter перехопили російський розвідувальний літак Іл-20.
Про це повідомляє представництво сил Німеччини у НАТО у Twitter.
"Російський Іл-20 Кут-А (літак-розвідник) був перехоплений нашою службою швидкого реагування (QRA) над Балтійським морем у вихідні дні, при цьому два винищувачі Eurofighter піднялися в повітря з Лааги", – йдеться у публікації.
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Також наголошується, що служба щодня працює для "захисту повітряного простору над Німеччиною та НАТО".
Підняті по тривозі винищувачі Eurofighter змусили непроханого "гостя" змінити курс, супроводивши літак-розвідник за межі повітряних кордонів ФРН.
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