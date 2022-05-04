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Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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4 травня, 06:53
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Російський Іл-20 перетнув міжнародний повітряний простір і прямував до острова Рюген
Німецькі винищувачі перехопили літак-розвідник РФ над Балтійським морем. Фото: колаж "Сьогодні"
Німецькі винищувачі перехопили літак-розвідник РФ над Балтійським морем. Фото: колаж "Сьогодні"

У небі над Балтійським морем двома німецькими винищувачами Eurofighter перехопили російський розвідувальний літак Іл-20.

Про це повідомляє представництво сил Німеччини у НАТО у Twitter.

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"Російський Іл-20 Кут-А (літак-розвідник) був перехоплений нашою службою швидкого реагування (QRA) над Балтійським морем у вихідні дні, при цьому два винищувачі Eurofighter піднялися в повітря з Лааги", – йдеться у публікації.

Також наголошується, що служба щодня працює для "захисту повітряного простору над Німеччиною та НАТО".

Підняті по тривозі винищувачі Eurofighter змусили непроханого "гостя" змінити курс, супроводивши літак-розвідник за межі повітряних кордонів ФРН.

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