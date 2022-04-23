Німецький концерн готовий поставити Україні 100 БМП Marder: рішення за урядом ФРН

Дочірнє підприємство оборонного концерну Rheinmetall надіслало запит федерального уряду Німеччини на дозвіл поставити в Україну 100 бойових машин піхоти Marder.
Про це пише Welt am Sonntag.
Постачання БМП
Як зазначається, запит надійшов до Міністерства економіки й одразу ж був переданий до Федеральної ради безпеки. Видання пише, що найближчими днями канцлеру Олафу Шольцу потрібно буде вирішити, чи готовий уряд на пряме постачання важкого озброєння з Німеччини в Україну. Так, це перша подібна заявка з початку війни Росії проти України.
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Водночас Rheinmetall готова продати БМП Україні "в найкоротші терміни", а перша партія може бути поставлена в Україну "протягом кількох тижнів".
Крім цього, повідомляється, що угода готова – залишилося лише схвалення федерального уряду.
Нагадаємо, за підсумками телефонного спілкування з лідерами західних країн, включаючи президента США Джозефа Байдена, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що його країна готова й надалі підтримувати Україну у військовому та фінансовому відношенні.