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Німецький концерн готовий поставити Україні 100 БМП Marder: рішення за урядом ФРН

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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23 квітня, 16:02
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Rheinmetall може продати техніку в найкоротші терміни
Перша партія техніки може бути поставлена протягом кількох тижнів.
Перша партія техніки може бути поставлена протягом кількох тижнів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Дочірнє підприємство оборонного концерну Rheinmetall надіслало запит федерального уряду Німеччини на дозвіл поставити в Україну 100 бойових машин піхоти Marder.

Про це пише Welt am Sonntag.

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Постачання БМП

Як зазначається, запит надійшов до Міністерства економіки й одразу ж був переданий до Федеральної ради безпеки. Видання пише, що найближчими днями канцлеру Олафу Шольцу потрібно буде вирішити, чи готовий уряд на пряме постачання важкого озброєння з Німеччини в Україну. Так, це перша подібна заявка з початку війни Росії проти України.

Водночас Rheinmetall готова продати БМП Україні "в найкоротші терміни", а перша партія може бути поставлена в Україну "протягом кількох тижнів".

Крім цього, повідомляється, що угода готова – залишилося лише схвалення федерального уряду.

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Нагадаємо, за підсумками телефонного спілкування з лідерами західних країн, включаючи президента США Джозефа Байдена, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що його країна готова й надалі підтримувати Україну у військовому та фінансовому відношенні.

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