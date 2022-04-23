Немецкий концерн готов поставить Украине 100 БМП Marder: решение за правительством ФРГ

Rheinmetall может продать технику в кратчайшие сроки

Первая партия техники может быть поставлена в течение нескольких недель. / Фото: Коллаж: Сегодня

Дочернее предприятие оборонного концерна Rheinmetall направило запрос федеральному правительству Германии на разрешение поставить в Украину 100 боевых машин пехоты Marder.

Об этом пишет Welt am Sonntag.

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Поставка БМП

Как отмечается, запрос поступил в Министерство экономики и сразу же был передан в Федеральный совет безопасности. Издание пишет, что в ближайшие дни канцлеру Олафу Шольцу предстоит решить, готово ли правительство на прямую поставку тяжелого вооружения из Германии в Украину. Так, это первая подобная заявка с момента начала войны России против Украины.

При этом Rheinmetall готова продать БМП Украине "в кратчайшие сроки", а первая партия может быть поставлена в Украину "в течение нескольких недель".

Кроме этого, сообщается, что сделка готова – осталось только одобрение федерального правительства.

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Напомним, по итогам телефонного общения с лидерами западных стран, включая президента США Джозефа Байдена, канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна готова и дальше поддерживать Украину в военном и финансовом отношении.

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