Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Немецкий концерн готов поставить Украине 100 БМП Marder: решение за правительством ФРГ

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 апреля, 16:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Rheinmetall может продать технику в кратчайшие сроки
Первая партия техники может быть поставлена в течение нескольких недель.
Первая партия техники может быть поставлена в течение нескольких недель. / Фото: Коллаж: Сегодня

Дочернее предприятие оборонного концерна Rheinmetall направило запрос федеральному правительству Германии на разрешение поставить в Украину 100 боевых машин пехоты Marder.

Об этом пишет Welt am Sonntag.

Реклама

Поставка БМП

Как отмечается, запрос поступил в Министерство экономики и сразу же был передан в Федеральный совет безопасности. Издание пишет, что в ближайшие дни канцлеру Олафу Шольцу предстоит решить, готово ли правительство на прямую поставку тяжелого вооружения из Германии в Украину. Так, это первая подобная заявка с момента начала войны России против Украины.

При этом Rheinmetall готова продать БМП Украине "в кратчайшие сроки", а первая партия может быть поставлена в Украину "в течение нескольких недель".

Кроме этого, сообщается, что сделка готова – осталось только одобрение федерального правительства.

Реклама

Напомним, по итогам телефонного общения с лидерами западных стран, включая президента США Джозефа Байдена, канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна готова и дальше поддерживать Украину в военном и финансовом отношении.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 23 апреля
1
Личный состав 21 600
Личный состав
2
Самолеты 177
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 854
Танки
5
ББМ 2205
ББМ
6
Артиллерия 403
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 143
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1543
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять