Novavax показала ефективність 96%: COVID-вакцину застосовуватимуть в Україні

Вакцина від коронавірусу американської компанії Novavax виявилася ефективною на 96,4% проти вихідного штаму, а проти британського – на 86,3%.
Про це повідомляє Reuters.
У дослідженні, яке було проведено в Британії, взяли участь понад 15 тисяч осіб у віці від 18 до 84 років, старше 65 років були 27% з них.
Зазначається, що вакцина показала 100% ефективність у запобіганні серйозного перебігу захворювання і смерті.
Тим часом Україна вже домовилася про постачання вакцини Novavax.
Раніше стало також відомо, що вакцина компанії Pfizer захищає проти британського штаму коронавірусу.
Як повідомлялося раніше, Норвегія, Італія і Ісландія слідом за Данією зупиняють використання вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Рішення пов'язане з можливими побічними діями препарату.
Також ми писали, що в Україні з'явився новий штам коронавірусу. У хворих медики зауважують інші симптоми – це діарея і нудота, які не є типовими для COVID-19. Частіше стали хворіти молоді люди від 30 років.
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