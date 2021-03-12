Novavax показала ефективність 96%: COVID-вакцину застосовуватимуть в Україні

Дослідження було проведено у Великій Британії

Вакцина від коронавірусу американської компанії Novavax виявилася ефективною на 96,4% проти вихідного штаму, а проти британського – на 86,3%.

Реклама

Про це повідомляє Reuters.

У дослідженні, яке було проведено в Британії, взяли участь понад 15 тисяч осіб у віці від 18 до 84 років, старше 65 років були 27% з них.

Зазначається, що вакцина показала 100% ефективність у запобіганні серйозного перебігу захворювання і смерті.

Тим часом Україна вже домовилася про постачання вакцини Novavax.

В тренді Польща звинуватила видвореного російського консула у зараженні поляків COVID-19

Реклама

Раніше стало також відомо, що вакцина компанії Pfizer захищає проти британського штаму коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, Норвегія, Італія і Ісландія слідом за Данією зупиняють використання вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Рішення пов'язане з можливими побічними діями препарату.

Також ми писали, що в Україні з'явився новий штам коронавірусу. У хворих медики зауважують інші симптоми – це діарея і нудота, які не є типовими для COVID-19. Частіше стали хворіти молоді люди від 30 років.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама