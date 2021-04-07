Пандемія COVID-19 вдарила по тривалості життя в ЄС – Євростат

З початку пандемії COVID-19 очікувана тривалість життя впала в переважній більшості країн Євросоюзу, щодо яких є дані за 2020 рік.
Про це повідомляє Євростат.
Найбільше зниження було зареєстровано в наступних країнах:
- Іспанія (-1,6 року порівняно з 2019 роком);
- Болгарія (-1,5);
- Литва, Польща та Румунія (всі -1,4).
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Нагадаємо, за останню добу в Україні від ковіду померли майже 500 людей. Наша країна стала одним зі світових лідерів за рівнем смертності від коронавірусу.
Українська система охорони здоров'я на межі колапсу: маємо найвищі показники як за рівнем госпіталізацій, так і по зайнятості місць в реанімаціях.
Раніше завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" повідомила, що тривалість життя літніх людей, які перехворіли на COVID-19, скорочується мінімум на один рік.
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