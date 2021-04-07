Русский
$ 27,84
32,9
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Пандемія COVID-19 вдарила по тривалості життя в ЄС – Євростат

7 квітня, 17:12

Денис Беспалов Денис Беспалов

Найбільше зниження було зареєстровано в Іспанії

З початку пандемії COVID-19 очікувана тривалість життя впала в переважній більшості країн Євросоюзу, щодо яких є дані за 2020 рік.

Реклама

Про це повідомляє Євростат.

Найбільше зниження було зареєстровано в наступних країнах:

  • Іспанія (-1,6 року порівняно з 2019 роком);
  • Болгарія (-1,5);
  • Литва, Польща та Румунія (всі -1,4).

В тренді
Коли ЄС відкриє кордони для українців? Відповів Науседа
Реклама

Читайте також: Жінки постраждали від пандемії COVID-19 більше, ніж чоловіки. Дослідження

Нагадаємо, за останню добу в Україні від ковіду померли майже 500 людей. Наша країна стала одним зі світових лідерів за рівнем смертності від коронавірусу.

Українська система охорони здоров'я на межі колапсу: маємо найвищі показники як за рівнем госпіталізацій, так і по зайнятості місць в реанімаціях.

Раніше завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" повідомила, що тривалість життя літніх людей, які перехворіли на COVID-19, скорочується мінімум на один рік.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ЄС тривалість життя коронавірус пандемія COVID-19
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Путін, Меркель і Макрон обговорили Донбас без Зеленського: всі подробиці переговорів
Путін, Меркель і Макрон обговорили Донбас без Зеленського: всі подробиці переговорівВлада
Світ вводить
Світ вводить "ковідний паспорт". На Україну чекає ізоляція (рос.)Україна
Пристрасті по вакцині. Як
Пристрасті по вакцині. Як "Супутник V" розвалив кабмін СловаччиниЄвросоюз
Компенсація за окупацію Криму: суд у Парижі вирішив, що Росія не повинна платити Україні
Компенсація за окупацію Криму: суд у Парижі вирішив, що Росія не повинна платити УкраїніЕкономіка
Максимальна боєготовність. США відреагували на війська Росії біля Донбасу
Максимальна боєготовність. США відреагували на війська Росії біля ДонбасуСША
У Німеччині вакцинованим від COVID-19 пообіцяли привілеї: що зміниться
У Німеччині вакцинованим від COVID-19 пообіцяли привілеї: що змінитьсяЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти