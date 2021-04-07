Пандемія COVID-19 вдарила по тривалості життя в ЄС – Євростат

З початку пандемії COVID-19 очікувана тривалість життя впала в переважній більшості країн Євросоюзу, щодо яких є дані за 2020 рік.

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Про це повідомляє Євростат.

Найбільше зниження було зареєстровано в наступних країнах:

Іспанія (-1,6 року порівняно з 2019 роком);

Болгарія (-1,5);

Литва, Польща та Румунія (всі -1,4).

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Нагадаємо, за останню добу в Україні від ковіду померли майже 500 людей. Наша країна стала одним зі світових лідерів за рівнем смертності від коронавірусу.

Українська система охорони здоров'я на межі колапсу: маємо найвищі показники як за рівнем госпіталізацій, так і по зайнятості місць в реанімаціях.

Раніше завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" повідомила, що тривалість життя літніх людей, які перехворіли на COVID-19, скорочується мінімум на один рік.

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