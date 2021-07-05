Папу Римського прооперували: що з понтифіком

Папа Франциск добре переніс операцію – у лікарні він повинен пробути ще мінімум п'ять днів

У Римі прооперували Папу Римського Франциска. Хірургічне втручання було плановим – через хворобу кишківника.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Реклама

За кілька годин до госпіталізації Франциск провів традиційну проповідь. Повідомив вірянам про свої поїздки в Угорщину і Словенію.

Операцію проводила медична група з 10 фахівців – усе пройшло успішно. Виписати 84-річного понтифіка обіцяють у п'ятницю.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск провів незвичайну аудієнцію, на якій зустрівся з чоловіком у костюмі Людини-павука і навіть отримав від нього подарунок.

Реклама

Крім того, раніше президент Володимир Зеленський зідзвонився з Папою Римським Франциском і запросив його в Україну. Глава держави підкреслив, що зустріч з українцями на українській землі стане доленосною подією.