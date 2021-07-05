Русский
$ 27,41
32,41
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Папу Римського прооперували: що з понтифіком

5 липня 2021 14:37

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Папа Франциск добре переніс операцію – у лікарні він повинен пробути ще мінімум п'ять днів

У Римі прооперували Папу Римського Франциска. Хірургічне втручання було плановим – через хворобу кишківника.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Реклама

За кілька годин до госпіталізації Франциск провів традиційну проповідь. Повідомив вірянам про свої поїздки в Угорщину і Словенію.

Не пропусти!
Вони не бачилися місяць! Як футболістів збірної України зустрічають вдома їхні діти
Роман Яремчук і його синочок

Операцію проводила медична група з 10 фахівців – усе пройшло успішно. Виписати 84-річного понтифіка обіцяють у п'ятницю.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск провів незвичайну аудієнцію, на якій зустрівся з чоловіком у костюмі Людини-павука і навіть отримав від нього подарунок.

Реклама

Крім того, раніше президент Володимир Зеленський зідзвонився з Папою Римським Франциском і запросив його в Україну. Глава держави підкреслив, що зустріч з українцями на українській землі стане доленосною подією.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Зустріч
Зустріч "Великої двадцятки" в Італії – чому про Україну навіть не згадалиВлада
Кандидати у канцлери ФРН не бачать Україну в ЄС і НАТО: що вони відповіли Зеленському
Кандидати у канцлери ФРН не бачать Україну в ЄС і НАТО: що вони відповіли ЗеленськомуВлада
Естонія відкрила кордон для українців: треба виконати дві умови
Естонія відкрила кордон для українців: треба виконати дві умовиЄвросоюз
Уже не тільки Меркель і Макрон: ще один друг Путіна виступив за саміт Росія – ЄС
Уже не тільки Меркель і Макрон: ще один друг Путіна виступив за саміт Росія – ЄСЄвросоюз
В Італії медики подали до суду проти обов'язкової вакцинації від COVID-19
В Італії медики подали до суду проти обов'язкової вакцинації від COVID-19Євросоюз
Чехія виставила Росії рахунок за вибухи у Врбетіце – у Москві звично нахамили (оновлено)
Чехія виставила Росії рахунок за вибухи у Врбетіце – у Москві звично нахамили (оновлено)Євросоюз

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти