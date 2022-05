"Пісня підкорила, ЄС з вами!" Глава Єврокомісії прокоментувала перемогу України

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала Україну з перемогою на Євробаченні-2022. Вона вражена піснею, яку виконали Kalush Orchestra. Окрім того, голова Єврокомісії підтримала наш народ.

Про це Урсула фон дер Ляєн написала на своїй сторінці у Twitter.

Congratulations #KalushOrchestra and Ukraine for winning #Eurovision



Tonight your song won our heart.



We are celebrating your victory all over the world.



The EU is with you. pic.twitter.com/SVdx8NISVN