Путін і РФ їм ближче, ніж ЄС. Туск звинуватив владу Польщі у сприянні Кремлю

Правляча партія Польщі підписала договір з іншими партіями їх різних країн, деякі члени яких навіть носили футболки з фото Путіна

Колишній голова Євроради Дональд Туск заявив, що внутрішня і зовнішня політика Польщі вигідна Кремлю.

Реклама

Про це новообраний глава опозиційної ліберально-консервативної партії "Громадянська платформа" заявив на прес-конференції, пишуть "Ліга.Новини".

Читайте також: Хто є хто. Реакція лідерів ЄС на пропозицію про саміт з Путіним

Він нагадав, що недавно правляча польська партія "Право і справедливість" (ПіС) Ярослава Качинського підписала декларацію із закликом до "більшого суверенітету" членів ЄС з євроскептиками – французькими ультраправими з Нацоб'єднання, угорськими правими з ФІДЕС/"Угорський громадянський союз", а також італійською "Лігою".

За його словами, деякі "нові колеги" ПіС навіть носили футболки з фото президента Росії Володимира Путіна.

Реклама

"Путінська Росія їм ближче, ніж ЄС. Вже кілька років я повторюю, що з невідомих причин Качинський і ПіС наполягали на реалізації міжнародного порядку Путіна. Наслідки можуть бути гірше, ніж ми думаємо. Цей рух – рух, з яким цивілізовані партії не хочуть мати нічого спільного", – сказав він.

Туск заявив, що такі дії – "це ще один крок до ізоляції Польщі", а "єдиний, хто відкриває нову пляшку шампанського після таких рішень, – це Путін у Кремлі".

Нагадаємо, в уряді Польщі є докази причетності до кібератаки на тисячі електронних пошт політиків, громадських діячів та інших поляків спецслужб Росії.

Останні новини в Україні та світі дивіться в нашому випуску: