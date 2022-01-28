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Рішення не ухвалено? Столтенберг оцінив готовність РФ до вторгнення в Україну

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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28 січня, 17:05
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Альянс більше схильний до того, щоб ухвалювати рішення залежно від ситуації
Єнс Столтенберг. Фото: колаж "Сьогодні"
Єнс Столтенберг. Фото: колаж "Сьогодні"

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що у НАТО не вірять, що Росія серйозно готує військове вторгнення в Україну. Пізніше генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що у них немає впевненості щодо планів Росії.

Про це він сказав на конференції Atlantic Council.

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"Можливо, вони не ухвалили жодного остаточного рішення. З боку НАТО ми готові брати участь у політичному діалозі, але також готові відреагувати, якщо Росія вибере варіант збройного конфлікту та конфронтації. Ми готові до двох варіантів. Ми працюємо завзято заради кращого – мирного політичного врегулювання, але також ми готові до гіршого, якщо Росія знову застосовуватиме силу проти сусідньої України", - сказав Столтенберг.

За його словами, Росія продовжує розгортати свої війська біля кордонів України, але водночас ініціювала зустрічі зі США та НАТО і "це хороший знак".

"Ми не знаємо про наміри Росії, але постійно оцінюємо ситуацію, посилили свою присутність після 2014 року , і прийматимемо подальші рішення залежно від розвитку ситуації. Ми продовжуємо вважати, що найкраще рішення – це дипломатія" , – додав Столтенберг.

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Крім того, Альянс продовжує надавати підтримку Україні.

"Ми допомагаємо Україні з модернізацією її оборонних та безпекових інститутів, і країни-союзники НАТО допомагають з інструкторами та обладнанням, щоб Україна могла також застосувати ціну для Росії, якщо вона знову вторгнеться в Україну", – наголосив Столтенберг.

Загроза вторгнення РФ в Україну

Крім того, читайте у нашому матеріалі, хто така Венді Шерман і чому всі обговорюють її брошку з бурштину на переговорах із Росією.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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