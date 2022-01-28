Рішення не ухвалено? Столтенберг оцінив готовність РФ до вторгнення в Україну

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що у НАТО не вірять, що Росія серйозно готує військове вторгнення в Україну. Пізніше генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що у них немає впевненості щодо планів Росії.
Про це він сказав на конференції Atlantic Council.
"Можливо, вони не ухвалили жодного остаточного рішення. З боку НАТО ми готові брати участь у політичному діалозі, але також готові відреагувати, якщо Росія вибере варіант збройного конфлікту та конфронтації. Ми готові до двох варіантів. Ми працюємо завзято заради кращого – мирного політичного врегулювання, але також ми готові до гіршого, якщо Росія знову застосовуватиме силу проти сусідньої України", - сказав Столтенберг.
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За його словами, Росія продовжує розгортати свої війська біля кордонів України, але водночас ініціювала зустрічі зі США та НАТО і "це хороший знак".
"Ми не знаємо про наміри Росії, але постійно оцінюємо ситуацію, посилили свою присутність після 2014 року , і прийматимемо подальші рішення залежно від розвитку ситуації. Ми продовжуємо вважати, що найкраще рішення – це дипломатія" , – додав Столтенберг.
Крім того, Альянс продовжує надавати підтримку Україні.
"Ми допомагаємо Україні з модернізацією її оборонних та безпекових інститутів, і країни-союзники НАТО допомагають з інструкторами та обладнанням, щоб Україна могла також застосувати ціну для Росії, якщо вона знову вторгнеться в Україну", – наголосив Столтенберг.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Наразі поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 109-тисячну армію. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ .
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Крім того, генерал ЗСУ Сергій Кривоніс заспокоїв українців. За його словами, бліцкриг у Путіна не вийде. Він заявив, що не варто розглядати питання агресії Росії з огляду на лише кількісний склад її армії.
- А голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у Росії недостатньо сил для вторгнення.
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