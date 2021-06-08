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Російські хакери атакували Нідерланди під час розслідування катастрофи MH17 – ЗМІ

8 червня, 11:26

Денис Беспалов Денис Беспалов

Хакерська група Cozy Bear 2017 року проникла до систем правоохоронців Нідерландів, які на той момент вели розслідування

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Росія здійснила кібератаку на Нідерланди під час розслідування у справі про знищення літака рейсу MH17 над Донбасом.

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Про це повідомляє видання de Volkskrant, посилаючись на чотири джерела.

Як повідомляється, група хакерів Cozy Bear, яка має зв'язки зі Службою зовнішньої розвідки Росії, 2017 року проникла до систем правоохоронців через сервер Академії поліції.

Злом зафіксувала нідерландська спецслужба AIVD.

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Невідомо, чи змогли хакери вкрасти якісь дані.

Нагадаємо, в Гаазі розпочалося слухання по суті у справі про катастрофу рейсу MH17.

Раніше міжнародна слідча група з представників Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України кілька років збирала докази, а влітку 2019 року прокуратура Нідерландів оголосила про підозру чотирьом особам. Їм загрожує від 30 років ув'язнення до довічного.

Всі подробиці в спецтемі Суд у справі MH17

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