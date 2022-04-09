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Шлагбаум для агресорів: фурам із РФ та Білорусі заборонили в'їзд до ЄС

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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9 квітня, 15:36
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Почав діяти новий пакет санкцій
Робота активістів спричинила понад 50-кілометровий затор.
Робота активістів спричинила понад 50-кілометровий затор. / Фото: Фокус, Колаж: Сьогодні

Фури з Росії та Білорусі повинні покинути територію Європейського Союзу до 16 квітня і тепер не мають права в’їзду туди.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Третя Сила".

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Заборона перевезень

"Новий пакет санкцій ЄС почав діяти. За заборону автомобільних перевезень вантажів до та з Росії та Білорусі боролись активісти. Майже місяць вони блокували польсько-білоруський кордон, щоб затримати торгівлю ЄС із Росією", – вказують добровольці.

Як зазначається, робота активистів спричинила понад 50-кілометровий затор перед кордоном та частково зупинила ввезення товарів до окупантів:

"Завдяки забороні тонни вантажів не поїдуть у Росію, десятки тисяч людей у Росії внаслідок цього рішення втратять роботу, а безліч російських і білоруських фур більше ніколи не поїдуть в Європу".

Крім цього, активісти зазнавали фізичного насилля та навіть погроз.

Нагадаємо, з польського Жешува до Києва повертається диппредставництво Європейської Ради в Україні.

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