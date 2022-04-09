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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Шлагбаум для агрессоров: фурам из РФ и Беларуси запретили въезд в ЕС

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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9 апреля, 15:36
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Начал действовать новый пакет санкций
Работа активистов вызвала более 50-километровую пробку.
Работа активистов вызвала более 50-километровую пробку. / Фото: Фокус, Коллаж: Сегодня

Фуры из России и Беларуси должны покинуть территорию Европейского Союза до 16 апреля, и теперь не имеют права въезда туда.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Третья Сила".

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Запрет перевозок

"Новый пакет санкций ЕС начал действовать. За запрет автомобильных перевозок грузов в Россию и из России боролись активисты. Почти месяц они блокировали польско-белорусскую границу, чтобы задержать торговлю ЕС с Россией", – указывают добровольцы.

Как отмечается, работа активистов вызвала более 50-километровую пробку перед границей и частично остановила ввоз товаров в оккупанты.

"Благодаря запрету тонны грузов не поедут в Россию, десятки тысяч людей в России в результате этого решения лишатся работы, а множество российских и белорусских фур больше никогда не поедут в Европу".

Кроме этого, активисты подвергались физическому насилию и даже угрозам.

Напомним, из польского Жешува в Киев возвращается диппредставительство Европейского Совета в Украине.

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