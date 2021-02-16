Столтенберг дав чіткий сигнал: Якщо Росія хоче зіткнення – НАТО готове

Водночас, Альянс буде радий співпраці з РФ, каже генсек

В останні дні генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг робить дедалі жорсткіші заяви на адресу Росії. За його словами, Північноатлантичний альянс готовий як до зіткнення, так і до співпраці з РФ.

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Про це Йенс Столтенберг заявив іспанській газеті El Mundo .

"Я вірю в необхідність направити Росії чіткий сигнал: якщо вони хочуть зіткнення, ми готові. Якщо вони хочуть співпрацювати, ми будемо раді", – зазначив генсек альянсу.

При цьому він додав, що не бачить протиріч між стримуванням Росії та діалогом з нею.

Нагадаємо, Столтенберг заявив, що буде домагатися розміщення більшої кількості сил і бойових груп на східному фланзі Альянсу, тобто біля кордонів Росії. З цією метою він має намір запропонувати розширити фінансування НАТО.

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Також нагадаємо, що генсек НАТО заявляв: авторитарні режими Китаю і Росії становлять велику загрозу міжнародному порядку, заснованому на правилах, тому він запропонує план щодо стримування авторитарних держав.

Раніше Столтенберг закликав членів Альянсу збільшувати витрати на оборону і підвищувати готовність збройних сил, щоб протистояти таким глобальним викликам, як "агресивні дії Росії, тероризм і підйом Китаю" .

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