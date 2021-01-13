Такого не було 35 років: в Іспанію прийшли аномальні морози (фото, відео)

Іспанія продовжує страждати від погодних аномалій – слідом за хуртовинами, які обрушилися на країну зі штормом "Філомена", прийшли найсильніші за останні десятиліття морози.

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Про це повідомляється у відеосюжеті "Сьогодні".

Зокрема, температурний рекорд встановив розташований на півночі Іспанії регіон Арагон, де стовпчики термометрів опустилися до -25 за Цельсієм.

Фото: REUTERS/Sergio Perez

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Оскільки для Піренейського півострова такі морози є аномалією, тому примітно, що в багатьох регіонах країни взагалі немає центрального опалення.

Фото: REUTERS/Susana Vera

Фото: REUTERS/Susana Vera В тренді Учасник штурму Капітолія в США наклав на себе руки

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У Мадриді теж холодно – температура опустилася до 10 градусів морозу (це найнижча температура з 1985 року). В іспанській столиці досі не прибрали півметрові замети після шторму. Міська влада оцінила збитки від негоди мінімум в 20 млн євро.

Відео: Сьогодні

Снігопад призвів до загибелі чотирьох осіб. Багато автодоріг все ще заблоковані, а аеропорт не може відновити роботу в повному обсязі. У п'яти регіонах оголошено найвищий – "червоний" – рівень погодної небезпеки.

Фото: REUTERS/Marco Trujillo

Однак засипало не тільки Іспанію, але й схід Франції. В результаті тисячі автомобілістів опинилися заблоковані на трасі. Звільнити їх вдалося лише за допомогою жандармів та рятувальників. Частина з них мусила переночувати в школах.

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Нагадаємо, що шторм "Філомена" ледве не зірвав тренування місцевих футбольних клубів. Також через негоду опинилися на межі зриву матчі.

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