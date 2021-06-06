Такого не було із часів холодної війни. Німеччина звинуватила Росію в шпигунстві

Німецькі спецслужби зафіксували, що Кремль збільшив шпигунську активність у країні – він застосовує для цього нові засоби

Росія збільшила шпигунську активність у Німеччині до рівня часів холодної війни. Про це заявив глава Федерального відомства з охорони конституції ФРН Томас Гальденванг, передає Welt am Sonntag.

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"Досягнутий рівень був відомий нам лише із часів холодної війни", – сказав глава німецької служби розвідки.

За його словами, Кремль за допомогою численних агентів хоче встановити контакти в колах німецьких політиків, які приймають рішення.

Зі свого боку глава служби зовнішньої розвідки BND Бруно Каль заявив, що в хід йде все, щоб "забезпечити собі переваги і посіяти дисонанс між західними державами". Крім того, за його словами, іноземні держави застосовують у Німеччині з метою розвідки "нові засоби".

Раніше ми повідомляли, що Німеччина не поділяє бачення України щодо вступу в НАТО, оскільки побоюється, що таким чином нібито можна спровокувати президента РФ Володимира Путіна.

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Також експрезидент США Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін відверто насміхається над американським президентом Джо Байденом.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив: Вашингтон готовий дати відсіч викликам з боку Росії. Водночас Штати не прагнуть іти на конфлікт з Москвою.