Такого не було із часів холодної війни. Німеччина звинуватила Росію в шпигунстві

Росія збільшила шпигунську активність у Німеччині до рівня часів холодної війни. Про це заявив глава Федерального відомства з охорони конституції ФРН Томас Гальденванг, передає Welt am Sonntag.
"Досягнутий рівень був відомий нам лише із часів холодної війни", – сказав глава німецької служби розвідки.
За його словами, Кремль за допомогою численних агентів хоче встановити контакти в колах німецьких політиків, які приймають рішення.
Зі свого боку глава служби зовнішньої розвідки BND Бруно Каль заявив, що в хід йде все, щоб "забезпечити собі переваги і посіяти дисонанс між західними державами". Крім того, за його словами, іноземні держави застосовують у Німеччині з метою розвідки "нові засоби".
Раніше ми повідомляли, що Німеччина не поділяє бачення України щодо вступу в НАТО, оскільки побоюється, що таким чином нібито можна спровокувати президента РФ Володимира Путіна.
Також експрезидент США Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін відверто насміхається над американським президентом Джо Байденом.
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив: Вашингтон готовий дати відсіч викликам з боку Росії. Водночас Штати не прагнуть іти на конфлікт з Москвою.