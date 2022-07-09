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Лише 10 країн виконали обіцянки перед Україною на 100% – дослідження

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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9 липня, 15:13
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Польща поставила 100% обіцяної зброї нашій країні
США досі поставили 38,4% обіцяних озброєнь.
США досі поставили 38,4% обіцяних озброєнь. / Фото: Bild, Колаж: Сьогодні

Україна продовжує отримувати запевнення про підтримку нашої країни та допомогу від західних партнерів. Зокрема, Україні пообіцяли військову допомогу на суму 80,7 мільярда євро, проте лише 10 країн-партнерів на сьогодні повністю виконали свої зобов'язання.

Про це йдеться в дослідженні Кільського інституту світової економіки, пише Bild.

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Деталі

Як зазначається, лідер за обіцянками та виконанням – Польща, яка поставила 100% обіцяної зброї на 1,8 мільярда євро – це друге місце у світі після США. Водночас США досі поставили 38,4% (2,33 мільярда євро) обіцяних озброєнь (з допомоги на 6,3 мільярда євро).

Також свої обіцянки, крім Польщі, виконали:

  • Латвія (220 млн євро);
  • Франція (160 млн євро);
  • Італія (150 млн євро);
  • Бельгія (80 млн євро);
  • Люксембург (50 млн євро);
  • Фінляндія (30 млн євро);
  • Словенія (10 млн євро);
  • Австрія (3,3 млн євро);
  • Болгарія (3,5 млн євро).

Цікаво, що Велика Британія поставила 90,7% озброєння (з обіцяних 1,12 млрд євро), а Канада – 82,5% з обіцяних 0,92 мільярда євро.

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Список інших країн такий:

  • Естонія – 98% поставленого озброєння (обіцяла 250 мільйонів євро);
  • Норвегія – 96% (обіцяла 450 мільйонів євро);
  • Чехія – 88,9% (обіцяла 260 мільйонів євро);
  • Нідерланди – 84,9% (обіцяли 80 мільйонів євро);
  • Литва – 82,6% (обіцяла 50 мільйонів євро);
  • Словаччина – 72,6% (обіцяла 160 мільйонів євро);
  • Іспанія – 67,8% (обіцяла 40 мільйонів євро);
  • Швеція – 67,1% (обіцяла 80 мільйонів євро);
  • Данія – 64,8% (обіцяла 170 мільйонів євро);
  • Австралія – 58,4% (обіцяла 190 мільйонів євро).

Водночас сильно відстає Німеччина – Україні обіцяли зброї на 675 мільйонів євро, а досі поставили лише 39,9% (269 мільйонів євро). За Німеччиною слідують Нова Зеландія (31% поставленого озброєння з обіцяних 3,6 млн євро), Греція (5,8% з 250 млн євро), а потім Південна Корея, Португалія, Румунія та Хорватія – усі 0%.

Раніше президент США Джо Байден підписав наказ про надання нового пакету допомоги для України на 400 мільйонів доларів. До нового пакету допомоги увійдуть чотири нові системи HIMARS, 3 тактичні машини, 1000 високоточних 155-мм артилерійських боєприпасів, протибатарейні системи та запчастини. Також у Байдена розповіли, хто ухвалюватиме рішення про переговори між Україною та РФ.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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