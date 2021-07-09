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У схваленої в Україні вакцини знайшли смертельний побічний ефект

9 липня 2021 17:30

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Препарат від коронавірусу Johnson & Johnson може викликати підвищену проникність капілярів – вже є летальні випадки серед тих, кому робили щеплення

Препарат Janssen від J&J повинен бути протипоказаний людям з хворобою Кларксона. Фото: колаж "Сьогодні"

Препарат Janssen від J&J повинен бути протипоказаний людям з хворобою Кларксона. Фото: колаж "Сьогодні"

Вакцину від коронавірусу Jannsen, яку цього тижня схвалили в Україні, не слід застосовувати для людей, які страждають від підвищеної проникності капілярів

Таку рекомендацію опублікувало 9 липня Європейське агентство лікарських засобів (EMA).

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Відповідного висновку дійшов комітет EMA з оцінки ризиків, вивчивши три випадки синдрому витоку капілярів, який розвинувся у людей через два дні після ін'єкції вакцини виробництва американської компанії Johnson & Johnson. Двоє з них згодом померли.

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На цьому тлі в комітеті наполягають на необхідності додавання в опис препарату інформації про синдром витоку капілярів як новий побічний ефект вакцини.

Крім того, медикам, які застосовують цю вакцину, варто інформувати пацієнтів і пропонувати їм спостерігати за своїм станом після щеплення.

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Симптомами синдрому витоку капілярів, або хвороби Клакрсона, можуть бути набряк рук і ніг, раптове збільшення ваги або непритомність в перші дні після вакцинації.

Станом на 21 червня 2021 року в усьому світі було введено понад 18 мільйонів доз вакцини Janssen проти COVID-19.

Нагадаємо, що на тлі зниження довіри до Janssen в самому ЄС вирішили не купувати 100 млн доз COVID-вакцини від Johnson & Johnson, а ще 100 млн можуть віддати іншим країнам.

А в червні на заводі Emergent BioSolutions в Балтіморі, де виробляють цю вакцини, в партію препарату помилково додали інгредієнт вакцини Vaxzevria (AstraZeneca).

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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