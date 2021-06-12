Україна повинна залишитися партнером – Меркель обговорила з Байденом "Північний потік"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель провела зустріч з американським лідером Джо Байденом. Політики, зокрема, обговорили Україну і будівництво газопроводу "Північний потік – 2".

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Про це повідомляє Bloomberg.

"У мене дійсно була зустріч з американським президентом, у нас також буде можливість незабаром поговорити довше. Ми сьогодні говорили перш за все про його майбутню зустріч з Володимиром Путіним, в тому числі і на нарадах, і обмінялися думками в зв'язку з цим, також про саміт НАТО і щодо питання Афганістану", – заявила вона.

Меркель також інформувала Байдена про позицію Берліна щодо "газового" питання, звернувши увагу на те, що Україна в будь-якому випадку повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

Відзначимо, 15 июля канцлер відвідає Білий дім.

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Нагадаємо, офіційний представник держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США продовжать накладати санкції проти осіб і компаній, що реалізують "Північний потік – 2". За його словами, головна мета Вашингтона в цьому питанні – перешкодити Росії використовувати газопровід "як інструмент примусу щодо України або будь-якої іншої країни".

Водночас за словами держсекретаря Ентоні Блінкена, США співпрацюють з Німеччиною у вивченні компенсацій Україні за можливу втрату транзитних платежів, коли буде добудований "Північний потік – 2", але не виключають, що ще введуть санкції проти оператора проекту Nord Stream 2 AG.