Україна є однією з найзамінованіших країн світу – ООН

Повідомляється, що нові міни встановлюються біля житлових будинків та лікарень

Міни можуть створити загрозу життю громадян на довгі роки. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна – одна з самих замінованих країн світу. Ще до військового наступу, що триває, понад 1,8 мільйона людей вже вісім років жили в оточенні мін.

Про це повідомило у Twitter Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Реклама

Небезпека для людей

В Управлінні заявили, що в той час, як у багатьох частинах України йдуть запеклі бої, за повідомленнями, нові міни встановлюються біля житлових будинків, лікарень та вздовж доріг.

"Громадянські особи можуть опинитися в пастці і не мати змоги тікати з районів, порушених бойовими діями, через вибухові речовини. Багато хто не зможе повернутися додому. Війни закінчуються, а фугаси залишаються в землі, створюючи загрозу для життя на довгі роки", – йдеться в заяві.

Громадянські особи можуть опинитися в пастці через міни.

Крім цього, в Управлінні повідомили, що міни та вибухонебезпечні речовини вздовж доріг та житлових районів обмежують можливості гуманітарних організацій із доставки допомоги людям, які її найбільше потребують.

Реклама

#Ukraine is one of the most mine-contaminated countries у світі.

Будь-який ходьба військових offensive, понад 1.8 мільйонів людей булизавжди живуть, віднесені до мінейки на вісім років. #MineAwarenessDay pic.twitter.com/kPna1baE5y - OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) April 4, 2022

Нагадаємо, Асоціація саперів підрахувала, що в Україні потрібно розмінувати приблизно 1/6 частину території – 82,5 тисячі квадратних кілометрів. Потенційно небезпечні території експерти нанесли на карту.

Читайте також: