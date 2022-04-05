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Україна є однією з найзамінованіших країн світу – ООН

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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5 квітня, 03:17
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Повідомляється, що нові міни встановлюються біля житлових будинків та лікарень
Міни можуть створити загрозу життю громадян на довгі роки.
Міни можуть створити загрозу життю громадян на довгі роки. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна – одна з самих замінованих країн світу. Ще до військового наступу, що триває, понад 1,8 мільйона людей вже вісім років жили в оточенні мін.

Про це повідомило у Twitter Управління ООН з координації гуманітарних питань.

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Небезпека для людей

В Управлінні заявили, що в той час, як у багатьох частинах України йдуть запеклі бої, за повідомленнями, нові міни встановлюються біля житлових будинків, лікарень та вздовж доріг.

"Громадянські особи можуть опинитися в пастці і не мати змоги тікати з районів, порушених бойовими діями, через вибухові речовини. Багато хто не зможе повернутися додому. Війни закінчуються, а фугаси залишаються в землі, створюючи загрозу для життя на довгі роки", – йдеться в заяві.

Громадянські особи можуть опинитися в пастці через міни.
Громадянські особи можуть опинитися в пастці через міни.

Крім цього, в Управлінні повідомили, що міни та вибухонебезпечні речовини вздовж доріг та житлових районів обмежують можливості гуманітарних організацій із доставки допомоги людям, які її найбільше потребують.

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Нагадаємо, Асоціація саперів підрахувала, що в Україні потрібно розмінувати приблизно 1/6 частину території – 82,5 тисячі квадратних кілометрів. Потенційно небезпечні території експерти нанесли на карту.

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