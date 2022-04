Україна є однією з найзамінованіших країн світу – ООН

Україна – одна з самих замінованих країн світу. Ще до військового наступу, що триває, понад 1,8 мільйона людей вже вісім років жили в оточенні мін.

Про це повідомило у Twitter Управління ООН з координації гуманітарних питань.

В Управлінні заявили, що в той час, як у багатьох частинах України йдуть запеклі бої, за повідомленнями, нові міни встановлюються біля житлових будинків, лікарень та вздовж доріг.

Крім цього, в Управлінні повідомили, що міни та вибухонебезпечні речовини вздовж доріг та житлових районів обмежують можливості гуманітарних організацій із доставки допомоги людям, які її найбільше потребують.

