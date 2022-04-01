Україну визнають кандидатом на вступ до ЄС офіційно та швидко: президент Європарламенту

Зазіхання Росії на Україну є зазіханням на цілу Європу, стверджує Роберта Мецола

Президент Європарламенту перебуває з візитом у Києві / Колаж "Сьогодні"

Україну визнають кандидатом на членство у Євросоюзі, а також нададуть їй допомогу у відновленні після завершення війни.

Про це наголосила президент Європейського парламенту Роберта Мецола на спільному брифінгу із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, пише Укрінформ.

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"Україну визнаємо кандидатом на вступ до ЄС офіційно та швидко. Це я обіцяю вам від Європейського парламента", – сказала Мецола.

Зазіхання Росії на Україну, на її свободу та територію є зазіханням на цілу Європу, каже керівник Європарламенту. Також європейські партнери обіцяють докласти всіх зусиль, щоб відбудувати після війни українські міста та села.

"Хочу сказати від усіх європейських народів, які становлять сім'ю Європарламенту, що ми вражені, захоплені, надихаємося мужністю українського народу, хоробрістю українського війська, вашою стійкістю. Парламентська демократія отримала друге дихання в Європі завдяки подвигу українського народу та діям українського парламенту", – додала Мецола.

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В Україну необхідно відправити військову місію НАТО

У Європарламенті мають почати думати про створення та спрямування військової місії НАТО в Україну, а також часткове закриття неба над Україною.

"Ми повинні почати думати про лобіювання військової місії НАТО, щоб створити гуманітарні коридори та створити зону, закриту для польотів, хоч би в обмежених районах", – сказав сказав голова делегації Європарламенту у комітеті Асоціації ЄС-Україна Вітольд Ващиковський .

Також Ващиковський заявив, що Європарламент має лобіювати надання більшої кількості зброї для України та посилення оборонної спроможності східного флангу НАТО.

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