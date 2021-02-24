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Уже більш ніж в 100 країнах: "британський" штам коронавірусу накриває світ

24 лютого, 12:51

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Тільки за останній тиждень новий вид виявили в 7 країнах

Новий штам коронавірусу, який був вперше зафіксований у Великій Британії, зафіксували в 101 країні.

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Як повідомили у ВООЗ, лише за минулий тиждень "британський" різновид коронавірусу виявили в 7 країнах.

Водночас південноафриканський штам виявили в 55 країнах, за останній тиждень – в 5.

Штам коронавірусу, виявлений раніше в Бразилії і Японії, за тиждень було зафіксовано ще в 8 країнах, тепер він є в 29 державах.

За статистикою, в світі понад 112 мільйонів випадків зараження коронавірусом. За останні два тижні було зафіксовано 5,4 млн нових хворих. На першому місці за кількістю інфікованих США, потім Індія і Бразилія.

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Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2,48 млн осіб, водночас як одужали – 63,2 млн. Повну вакцинацію від коронавірусу пройшли 40,4 млн осіб – 0,52% населення.

Нещодавно у Великій Британії виявили ще один варіант COVID-19 з набором мутацій, що викликає занепокоєння.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах виявили сім варіантів вірусу, які можуть містити мутації, аналогічні британському штаму.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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