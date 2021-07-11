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В Австрії 87-річний дідусь в'їхав на швидкості в ярмарок: 13 постраждалих

11 липня 2021 15:23

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

В аварійних службах допускають, що причиною того, що сталося могло стати те, що літній водій переплутав педалі газу і гальма

На ярмарку в Австрії сталася ДТП з великою кількістю постраждалих

На ярмарку в Австрії сталася ДТП з великою кількістю постраждалих

В Австрії сталася велика дорожня аварія – позашляховик на швидкості в'їхав в прилавки продуктового ярмарку. В результаті 13 осіб були госпіталізовані.

Про це повідомляє Heute.

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Інцидент стався вранці 11 липня в місті Санкт-Флоріан, розташованому на півночі країни. Виявилося, що за кермом перебував 87-річний пенсіонер.

Винуватця ДТП поки що не допитували, але в аварійних службах припускають, що причиною цього могло буте, що він переплутав педалі газу і гальма.

Загалом постраждали 13 осіб, з них п'ятеро перебувають у важкому стані. Літній водій позашляховика – також серед постраждалих.

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Нагадаємо, раніше цьогоріч в багатоквартирному будинку під Віднем прогримів вибух. В результаті кілька поверхів обрушилися, є постраждалі.

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А в березні в австрійському Граці сім осіб напали на двох українських підлітків 15 і 17 років і завдали їм ножові поранення.

Що ще обговорюють в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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