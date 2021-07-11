В Австрии 87-летний дедушка въехал на скорости в ярмарку: 13 пострадавших

В аварийных службах допускают, что причиной случившегося могло стать то, что пожилой водитель перепутал педали газа и тормоза

На ярмарке в Австрии произошло ДТП с множеством пострадавших

В Австрии произошла крупная дорожная авария – внедорожник на скорости въехал в прилавки продуктовой ярмарки. В результате 13 человек были госпитализированы.

Об этом сообщает Heute.

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Инцидент произошел утром 11 июля в городе Санкт-Флориан, расположенном на севере страны. Оказалось, что за рулем находился 87-летний пенсионер.

Виновника ДТП пока еще не допрашивали, что в аварийных службах допускают, что причиной случившегося могло стать то, что он перепутал педали газа и тормоза.

Всего пострадали 13 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. Пожилой водитель внедорожника – тоже среди пострадавших.

По словам начальника производства, рыночный прилавок перед монастырем устанавливается только один раз в год, чтобы продавать фрукты и овощи из региона. Заинтересованные люди воспользовались возможностью что-то купить после ярмарки.

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Напомним, ранее в этом году в многоквартирном доме под Веной прогремел взрыв. В результате несколько этажей обрушились, есть пострадавшие.

А в марте в австрийском Граце семь человек напали на двух украинских подростков 15 и 17 лет и нанесли им ножевые ранения.

Что еще обсуждают в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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