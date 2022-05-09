У Берліні напали на українських журналістів біля меморіалу радянським солдатам

Поліція не змогла завадити нападу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Журналістів телеканалу "1+1" побили під час зйомок у Берліні 9 травня. При цьому поліція не змогла нічого зробити, щоб не допустити інциденту. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

У Берліні, у Трептов-парку, де розташований меморіал, зловмисники напали на знімальну групу телеканалу "1+1". Їх побили під час професійної діяльності, а німецькі правоохоронці були поруч і не змогли цьому запобігти.

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Активіст Олександр Снідалов, своєю чергою, повідомив, що напад був на журналістку Наталію Мосійчук.

"Українських журналістів під час професійної діяльності побили в Берліні рашисти. Поліція Берліну була поруч і не змогла цьому запобігти. Час виходити на вулиці та задати берлінській владі кілька питань", — заявив він.

Знімальна група готувала на місці сюжет про цьогорічне відзначення заходів із вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні.

У посольстві України вже відреагували на інцидент.

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"Посольству України у ФРН відомо про даний інцидент, у відповідному порядку поліція Берліна поінформована про події, що мали місце на території меморіального комплексу. Закликаємо поліцію Берліна негайно вжити усіх необхідних заходів, щоб якомога швидше провести слідство щодо нападу на представників засобів масової інформації та притягти винних до відповідальності", — говориться у заяві відомства.

9 травня

Росія святкує 9 травня перемогу у Другій світовій війні. У столиці Росії пройшов парад з нагоди 9 Травня. Цієї події чекали напружено. Путін мав оголосити Україні війну та почати мобілізацію. Але нічого такого не сталося. Парад виявився тьмяний: його сценарій жодного разу не змінювали з 2019 року. Володимир Путін мав вигляд хворого.

Деякі росіяни не раді параду до "Дня перемоги" через санкції. Все, що відбувається, вони називають ганебним.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня перемоги над нацизмом і заявив, що війська РФ в Україні чекає та сама доля, що й німецьких загарбників.

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