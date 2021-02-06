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У Бордо у Франції в житловому будинку прогримів вибух (фото)

6 лютого, 11:09

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Квартал в районі оточений

У Бордо у Франції в житловому будинку прогримів вибух.

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Як повідомляє телеканал BFM, інцидент стався на одному з верхніх поверхів будинку, розташованого в кварталі Шартон.

Причини вибуху і чи є постраждалі, поки невідомо. Квартал в районі оточений.

На місці події працюють екстрені служби. Обставини події уточнюються.

Як розповів у Twitter місцевий журналіст з посиланням на поліцію, ймовірно, причиною вибуху став витік газу. Він також повідомив, що будівля загрожує обрушитися.

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Як повідомляли раніше, в Греції стався вибух, який практично вщент знищив триповерхову будівлю.

Також ми писали, що в багатоквартирному будинку під Віднем прогримів вибух. У результаті кілька поверхів обрушилися, є постраждалі.

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Франція вибух Бордо житловий будинок
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