У Бордо у Франції в житловому будинку прогримів вибух (фото)

У Бордо у Франції в житловому будинку прогримів вибух.
Як повідомляє телеканал BFM, інцидент стався на одному з верхніх поверхів будинку, розташованого в кварталі Шартон.
Причини вибуху і чи є постраждалі, поки невідомо. Квартал в районі оточений.
На місці події працюють екстрені служби. Обставини події уточнюються.
Як розповів у Twitter місцевий журналіст з посиланням на поліцію, ймовірно, причиною вибуху став витік газу. Він також повідомив, що будівля загрожує обрушитися.
Як повідомляли раніше, в Греції стався вибух, який практично вщент знищив триповерхову будівлю.
Також ми писали, що в багатоквартирному будинку під Віднем прогримів вибух. У результаті кілька поверхів обрушилися, є постраждалі.
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