В ЄС майже 5% населення отримали першу дозу вакцини від COVID-19

Вакциновані вже близько 22 млн осіб

В Євросоюзі першу дозу вакцини від коронавірусу отримали майже 5% населення.

Реклама

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, зараз вже вакциновані близько 22 млн осіб.

"До теперішнього часу Євросоюз отримав 33 млн доз вакцин. Близько 5% – 22 млн осіб – вже вакциновані першою дозою, 7 млн осіб – двома дозами", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

В тренді У хворих на COVID-19 дітей проявляється новий небезпечний синдром

Тим часом єврокомісар з питань охорони здоров'я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідіс заявила, що буде підписаний другий контракт з Pfizer/BioNTech стосовно поставки додаткових 300 млн доз вакцини.

Реклама

Нагадаємо, вже в кінці лютого очікуються перші поставки вакцини від коронавірусу через глобальний механізм COVAX.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинація від коронавірусу може початися вже наступного тижня. Також він розповів про безпечність вакцини проти коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама