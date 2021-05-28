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В ЄС вперше дозволили вакцинувати підлітків від COVID-19

28 травня, 20:44

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У дослідженні участь взяли дві тисячі підлітків віком від 12 до 15 років

/ Фото: Getty Images

Регулятор ЄС вперше схвалив застосування вакцини від коронавірусу, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech, для підлітків віком від 12 до 15 років.

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Про це повідомляє Swissinfo.

"Комітет з лікарських препаратів ЕМА рекомендував дозволити застосування вакцини Comirnaty від COVID-19 у дітей віком від 12 до 15 років", – йдеться в повідомленні.

Вакцина показала свою 100% ефективність в проведеному дослідженні в США за участю 2 тисяч підлітків віком від 12 до 15 років.

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Раніше можна було вакцинувати від коронавірусу дітей тільки старше 16 років.

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Також недавно компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавірусу безпечна і ефективна для підлітків. Це підтверджує проведене дослідження.

Раніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) повідомило, що вакцини проти коронавірусу, які використовують технологію мРНК, такі як Pfizer / BioNTech і Moderna, здатні "нейтралізувати" індійський варіант COVID-19 .

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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