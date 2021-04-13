У Європі від COVID загинули понад мільйон людей

У ВООЗ кажуть про критичну точку пандемії – кіькість заражень зростає в геометричній прогресії, незважаючи на широкомасштабні зусилля

У понеділок Європа подолала межу в мільйон смертей від коронавірусу за час пандемії – кількість загиблих від COVID-19 в 52 країнах Європи станом на вечір 12 квітня сягнула 1 000 288 осіб.

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Про це з посиланням на офіційні джерела повідомила France24.

Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що кількість заражень зростає в геометричній прогресії, незважаючи на широкомасштабні зусилля, спрямовані на стримування пандемії.

"Ми перебуваємо в критичній точці пандемії просто зараз... Траєкторія цієї пандемії зростає в геометричній прогресії", – заявила технічний керівник ВООЗ із COVID-19 Марія Ван Керховен.

У світі від коронавірусу вже загинули понад 2,9 мільйона людей і заразилися майже 136 мільйонів.

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Нагадаємо, в Бельгії за тиждень майже вполовину зросла кількість смертей від COVID-19, при тому що кількість випадків зараження незначно, але скоротилася.

Україна за останній тиждень стала одним зі світових лідерів за рівнем смертності від коронавірусу – тільки 6 квітня померли 500 людей.

Ми також повідомляли, що в Сполучених Штатах близько 43 тисяч дітей молодше 17 років вже втратили принаймні одного зі своїх батьків у результаті пандемії COVID-19.

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