У США понад 40 тисяч дітей втратили батьків через COVID-19

У країні заговорили про необхідність радикальних реформ в охороні здоров'я

У Сполучених Штатах близько 43 тисяч дітей молодше 17 років вже втратили принаймні одного зі своїх батьків в результаті пандемії COVID-19.

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Про це свідчить нещодавно опубліковане дослідження Журналу Американської медичної асоціації, передає New York Post.

"Кількість дітей, у яких один із батьків помер від COVID-19, приголомшує: за оцінками, від 37 300 до 43 000 вже постраждали", – йдеться в дослідженні.

Причому дослідники відзначають, що через смерть батьків від коронавірусу "особливо постраждали" чорношкірі діти.

Видання також наводить дані іншого дослідження, згідно з яким чорношкірі діти становлять 20 відсотків дітей, які втратили батьків. При цьому чорношкірі діти – це 14 відсотків населення США.

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Зазначається, що навіть у результаті терактів у США 11 вересня 2001 року без батьків залишилося 30 000 дітей.

"Тягар стане ще важчим, оскільки кількість загиблих продовжує зростати", – дали невтішний прогноз дослідники.

Вони підкреслюють, що в США визріла необхідність радикальних реформ для вирішення проблем, пов'язаних зі здоров'ям, освітою і економікою.

"Діти, що втратили батьків, також потребуватимуть адресної підтримки, щоб впоратися з горем, особливо в цей період підвищеної соціальної ізоляції", – йдеться у звіті.

За даними Університету Джона Гопкінса, у США зареєстровано понад 31 мільйон підтверджених випадків зараження вірусом і майже 562 000 людей померли від COVID-19.

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Нагадаємо, у Сполучених Штатах станом на початок квітня понад 100 мільйонів жителів отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19, проте там вже розпочалась четверта хвиля пандемії.

Тим часом в Ізраїлі вже заявляють, що наближаються до повної перемоги над коронавірусом – у країні зняли майже всі обмеження.

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