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У Греції спалахнули протести проти поліцейського свавілля: відео

10 березня, 17:30

Денис Беспалов Денис Беспалов

Під час зіткнень постраждали декілька поліцейських

У Греції, в передмісті Афін відбулися масові зіткнення між демонстрантами і правоохоронцями. Відомо про трьох постраждалих, це поліцейські. Один з них – молодий поліцейський – в лікарні.

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З початку тижня в країні тривають демонстрації проти поліцейського свавілля. Учасників приблизно – від п'яти до десяти тисяч. Геть поліцію з наших околиць – кричали люди під час акції.

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Ситуацію вже прокоментував глава уряду Кіріакос Міцотакіс.

"Це повинні бути останні кадри насильства, які ми побачили сьогодні в Афінах. Життя одного з громадян, молодого поліцейського, повинне нас отямити. У такі хвилини повинні переважати спокій і самовладання. Сліпа лють веде в нікуди", – заявив він.

Випадок – коли під кийки поліції потрапив місцевий житель – поліція пообіцяла розслідувати ще в понеділок. У той же час візьмуться і за справи агресивних протестувальників.

Відео: Сьогодні
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Раніше повідомлялося, що в Греції стався напад на голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі. Інцидент трапився під час зустрічі з грузинськими емігрантами в Афінах.

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