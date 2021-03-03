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В Італії виявили "нігерійський" штам COVID-19

3 березня, 05:45

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Нова мутація може бути стійкою до існуючих вакцин

В італійському муніципалітеті Брешія виявили "нігерійський" штам COVID-19, який схожий з виявленим у ПАР, але відрізняється від "британського" варіанту.

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Про це повідомив президент Італійської спілки вірусології, директор мікробіологічної лабораторії Арнальдо Карузо, передає ANSA.

"Вперше в Італії ми виділили вірус, що несе ці мутації, які викликають занепокоєння, оскільки вони можуть бути стійкими до наявних сьогодні вакцин проти коронавірусу", – розповів Карузо.

У кого виявили новий штам і скільки людей вже заражені ним, не повідомляється.

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Зазначимо новий штам коронавірусу вперше був виявлений у Нігерії в грудні 2020 року. Тоді глава африканського органу з контролю за захворюваннями повідомив, що нова мутація відрізняється від знайденої раніше у Великій Британії, але має деяку схожість з виявленою в ПАР, при цьому менш заразна, ніж південноафриканська.

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Нагадаємо, наприкінці лютого у Великій Британії вперше виявили шість випадків зараження мутованим штамом COVID-19, раніше виявленим у бразильському місті Манаус.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Італія Нігерія штам мутація коронавірус
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