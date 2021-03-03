В Італії виявили "нігерійський" штам COVID-19

В італійському муніципалітеті Брешія виявили "нігерійський" штам COVID-19, який схожий з виявленим у ПАР, але відрізняється від "британського" варіанту.
Про це повідомив президент Італійської спілки вірусології, директор мікробіологічної лабораторії Арнальдо Карузо, передає ANSA.
"Вперше в Італії ми виділили вірус, що несе ці мутації, які викликають занепокоєння, оскільки вони можуть бути стійкими до наявних сьогодні вакцин проти коронавірусу", – розповів Карузо.
У кого виявили новий штам і скільки людей вже заражені ним, не повідомляється.
Зазначимо новий штам коронавірусу вперше був виявлений у Нігерії в грудні 2020 року. Тоді глава африканського органу з контролю за захворюваннями повідомив, що нова мутація відрізняється від знайденої раніше у Великій Британії, але має деяку схожість з виявленою в ПАР, при цьому менш заразна, ніж південноафриканська.
Нагадаємо, наприкінці лютого у Великій Британії вперше виявили шість випадків зараження мутованим штамом COVID-19, раніше виявленим у бразильському місті Манаус.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк