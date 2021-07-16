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У Латвії псуються тонни черешні і полуниці – не вистачає заробітчан (відео)

16 липня 2021 15:35

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Фермери хочуть, щоб чиновники спростили в'їзд для українських робітників

Заробітчани не змогли приїхати на збір урожаю через коронавірусні обмеження / Фото: колаж "Сьогодні"

Заробітчани не змогли приїхати на збір урожаю через коронавірусні обмеження / Фото: колаж "Сьогодні"

У Латвії фермерам бракує українських робітників – там псуються тонни черешень і полуниць.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Латвійські фермери скажаться на колосальні збитки, адже настав час збору урожаю, а працівників немає. Тож ягоди псуються на полях та у садах.

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На багатьох фермах збирачів – лише половина від потрібної кількості. А подекуди – й того менше. Жителі Латвії йдуть у збирачі неохоче – зарплата там менша за виплати з безробіття.

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Працівники з України не змогли приїхати на збір урожаю через коронавірусні обмеження. Коли сезон збирання ягід завершиться – власники господарств звернуться до уряду. Фермери хочуть, щоб чиновники спростили в'їзд для українських робітників.

Раніше ми повідомляли, що у Латвії вакцинацію від коронавірусу хочуть зробити обов'язковою в медичних, соціальних, освітніх та інших установах країни. Працівників цих установ, які не отримають COVID-сертифікат до 15 вересня, роботодавці зможуть звільняти.

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