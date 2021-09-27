У Макрона на виставці кинули яйце: нападника впіймали (відео)

Президент Франції попросив підлеглих поговорити з нападником, щоб зрозуміти його мотиви

Надзвичайна подія сталася під час політичного візиту в Ліон / Фото: Колаж: Сьогодні

Невідомий кинув яйце в президента Франції Еммануеля Макрона під час виставки ресторанного бізнесу в Ліоні. Нападника встигли затримати.

Про це повідомляє Lyon Mag.

Реклама

На відео, опублікованому виданням, на шостій секунді видно, як предмет, схожий на яйце, потрапляє в плече в натовпі Макрона.

Au # sirha2021 , @EmmanuelMacron victime d & # 39; un jet d & # 39; oeuf. Le projectile a rebondi sur l & # 39; épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d & # 39; ordre – IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn - Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021

Під час затримання співробітниками служби безпеки молодик, який атакував Макрона, вигукнув "Хай живе революція!"

Реклама

Швидше за все, в Макрона кинули саме яйце, ймовірно, варене, оскільки воно не розбилося.

За словами ЗМІ, Макрон попросив підлеглих поговорити з нападником, щоб зрозуміти його мотиви.

Схожі випадки

Реклама

Це не перший випадок, коли в політиків кидають яйця. До речі, 1 березня 2017 року Парижі невідомі вже кидали яйцем в Еммануеля Макрона, коли він був кандидатом в президенти Франції.

Австралійські правоохоронні органи затримали в штаті Новий Південний Уельс жінку, яка напала на прем'єр-міністра Скотта Моррісона . Під час передвиборчого заходу ззаду до політика підійшла 24-річна жінка і кинула йому в потилицю яйце, але промахнулася.

. Під час передвиборчого заходу ззаду до політика підійшла 24-річна жінка і кинула йому в потилицю яйце, але промахнулася. У Чернівцях нардеп Віктор Чумак піддався атаці хуліганів . Серед білого дня, на вулиці, невідомі облили позафракційного депутата кефіром і кинули в нього яйцем.

. Серед білого дня, на вулиці, невідомі облили позафракційного депутата кефіром і кинули в нього яйцем. Федеральний президент Німеччини Крістіан Вульф, прибувши в 2011 році з візитом в столицю Гессена, Вісбаден, зазнав нападу. Чоловікова з натовпу глядачів кинув у нього сирим яйцем.

Як ми повідомляли раніше, Франція вирішила посилити боротьбу з COVID-19. Макрон в зверненні до нації заявив про значне погіршення ситуації c коронавірусів в країні. У країні ввели обов'язкову вакцинацію для медиків та інших категорій працівників, які можуть контактувати з "уразливими людьми".