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У Макрона на виставці кинули яйце: нападника впіймали (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
27 вересня, 15:21
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Президент Франції попросив підлеглих поговорити з нападником, щоб зрозуміти його мотиви
Надзвичайна подія сталася під час політичного візиту в Ліон
Надзвичайна подія сталася під час політичного візиту в Ліон / Фото: Колаж: Сьогодні

Невідомий кинув яйце в президента Франції Еммануеля Макрона під час виставки ресторанного бізнесу в Ліоні. Нападника встигли затримати.

Про це повідомляє Lyon Mag.

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На відео, опублікованому виданням, на шостій секунді видно, як предмет, схожий на яйце, потрапляє в плече в натовпі Макрона.

Під час затримання співробітниками служби безпеки молодик, який атакував Макрона, вигукнув "Хай живе революція!"

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Швидше за все, в Макрона кинули саме яйце, ймовірно, варене, оскільки воно не розбилося.

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За словами ЗМІ, Макрон попросив підлеглих поговорити з нападником, щоб зрозуміти його мотиви.

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Це не перший випадок, коли в політиків кидають яйця. До речі, 1 березня 2017 року Парижі невідомі вже кидали яйцем в Еммануеля Макрона, коли він був кандидатом в президенти Франції.

  • Австралійські правоохоронні органи затримали в штаті Новий Південний Уельс жінку, яка напала на прем'єр-міністра Скотта Моррісона. Під час передвиборчого заходу ззаду до політика підійшла 24-річна жінка і кинула йому в потилицю яйце, але промахнулася.
  • У Чернівцях нардеп Віктор Чумак піддався атаці хуліганів. Серед білого дня, на вулиці, невідомі облили позафракційного депутата кефіром і кинули в нього яйцем.

  • Федеральний президент Німеччини Крістіан Вульф, прибувши в 2011 році з візитом в столицю Гессена, Вісбаден, зазнав нападу. Чоловікова з натовпу глядачів кинув у нього сирим яйцем.

Як ми повідомляли раніше, Франція вирішила посилити боротьбу з COVID-19. Макрон в зверненні до нації заявив про значне погіршення ситуації c коронавірусів в країні. У країні ввели обов'язкову вакцинацію для медиків та інших категорій працівників, які можуть контактувати з "уразливими людьми".

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