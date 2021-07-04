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У Польщі за трагічних обставин загинув український заробітчанин

4 липня 2021 18:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В містечку Вронкі під час роботи на залізничному мосту загинув 39-річний чоловік

Фото: пресслужба поліції Польщі

Фото: пресслужба поліції Польщі

У Польщі під час роботи на залізничному мосту 39-річного українця придавило гідравлічним домкратом – він загинув.

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Про це повідомляє TVP.INFO.

Відомо, що подія сталася в містечку Вронкі Великопольського воєводства.

Як розповіла прес-секретар поліції в повітовому місті Шамотули Сандра Худа, попередньо встановлено, що сталася аварія, тепер опитують свідків.

Ведеться розслідування – поліцейські визначають причини й обставини трагедії.

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Нещодавно ми писали про те, що в польському Вроцлаві сталася пожежа в будинку, внаслідок чого загинув 30-річний громадянин України.

Також минулого літа в Польщі сталася пожежа в хостелі, де проживали 12 осіб, черед них і українські заробітчани. Лише дивом обійшлося без жертв. Потім виявилося, що будинок зайнявся через підпал.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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