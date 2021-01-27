У Польщі українець на фурі потрапив під потяг: смерть була миттєвою

У Польщі 52-річний українець за кермом вантажного автомобіля з причепом виїхав на нерегульований залізничний переїзд, де поїзд на повному ходу протаранив фуру.

Як повідомляється на сайті місцевої поліції, трагедія сталася селищі Хочішев у Любуському воєводстві на заході Польщі.

Фото: miedzyrzecz.policja.gov.pl

Сила удару була настільки великою, що частини кабіни вантажівки і предмети з салону були розкидані в радіусі десятків метрів. На місце інциденту швидко прибули рятувальні служби, водія тривалий час намагалися реанімувати, проте всі зусилля були марними – чоловік помер від отриманих травм.

Фото: miedzyrzecz.policja.gov.pl

Пасажири і машиніст електропоїзда "Зелена Гура – Гожув Великопольський" в аварії не постраждали. Механічні ушкодження були тільки у електрички. Причини і обставини, які призвели до трагедії, зараз встановлює поліція.

Фото: miedzyrzecz.policja.gov.pl

У мережі повідомляють, що переїзд хоч і був нерегульованим, але має хорошу видимість. Чому водій вантажівки не помітив потяг, який стрімко наближався, відповісти складно.

Фото: miedzyrzecz.policja.gov.pl

Нагадаємо, в 12-тисячному місті Вронки на заході Польщі 21-річний українець на легковому автомобілі протаранив огорожу місцевого кладовища і зніс десяток могил.

Відео: Сьогодні

Також нагадаємо, на трасі під Краковом українка не впоралася з керуванням і пошкодила дев'ять автомобілів, проїхавши між двома смугами руху.

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