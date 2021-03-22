У Польщі український автобус потрапив у ДТП: є загиблий і постраждалі (фото)

Через погоду на дорогах воєводства були складні умови

У Польщі на території Підкарпатського воєводства український автобус потрапив у ДТП, внаслідок чого одна людина загинула, ще четверо постраждали.

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Як повідомляє RMF24, аварія сталася на трасі А4 біля села Кашице вночі 22 березня. В автобусі було всього 10 осіб.

За попередньою інформацією, автобус врізався у загородження і вилетів у кювет. Зазначається, що вночі на дорогах воєводства були складні умови через погоду.

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Як повідомив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко в Twitter, в автобусі знаходилися 10 українців.

За його даними, в аварії одна людина загинула, ще п'ятьох госпіталізували.

Дипломат зазначив, що консульство України в Любліні вже працює з правоохоронними органами Польщі для з'ясування обставин аварії та надає постраждалим допомогу.

Раніше ми повідомляли, що у Польщі в ДТП потрапили два автобуси з військовими.

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Нагадаємо, в ніч на 6 березня в Польщі сталася жахлива ДТП за участю українців. Автобус, що їхав з польської Познані до Херсона, з невідомих причин врізався в енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву. Всі пасажири автобуса – громадяни України. На місці події були виявлені тіла п'ятьох загиблих і 39 осіб отримали ушкодження. Читайте всі подробиці ДТП в Польщі.

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