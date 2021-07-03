У Польщі в ДТП постраждали четверо українців: дитина у важкому стані

У неповнолітнього дуже важкі травми голови і селезінки – лікарі борються за його життя

На знімку місце аварії. Фото: Nasze Miasto

У Польщі сталася ДТП біля Тарнува. В аварії постраждали четверо українців, вони госпіталізовані.

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Про це повідомляє речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в Twitter.

"Біля Тарнува в Польщі сталася ДТП. Постраждали четверо українців, зокрема неповнолітній. Вони госпіталізовані, надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм", – повідомив Ніколенко.

Стан дитини лікарі оцінюють, як "вкрай важкий".

"Дитина у вкрай важкому стані, травмовані голова і селезінка, надаються всі необхідні медичні обстеження і дії, очікується консиліум, очевидно, після цього буде більш повна інформація. Батьки також у важкому стані, але в іншій клініці", – повідомив в прямому ефірі телеканалу "Україна 24" генконсул України в Кракові В'ячеслав Войнаровський.

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Раніше ми писали, що в Туреччині автобус з українцями потрапив у ДТП. Водій заснув за кермом і автобус виїхав на зустрічну смугу.

Нагадаємо, в ніч на 6 березня в Польщі сталася жахлива ДТП за участю українців. Автобус, який прямував з польської Познані в Херсон, врізався в енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву. Всі пасажири автобуса – громадяни України.

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