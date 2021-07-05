Русский
$ 27,41
32,41
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

У Польщі в суперечці про Крим зарізали українця (фото)

5 липня 2021 22:22

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Підозрюваний у вбивстві нещодавно приїхав у країну на заробітки, своєї провини він не визнає

Місце загибелі українця в Білостоці / колаж "Сьогодні"

Місце загибелі українця в Білостоці / колаж "Сьогодні"

У Польщі в місті Білосток виявили тіло українця з численними ножовими пораненнями, в його вбивстві підозрюють знайомого з України, з яким він напередодні нібито сперечався про приналежність Криму.

Про це повідомило польське видання Kurier Poranny.

Реклама

Тіло жертви було знайдене в ніч на суботу, 3 липня, у котеджі, який він знімав зі ще кількома чоловіками, зокрема з Білорусі, які працювали у будівельній компанії в Польщі.

"Пізно ввечері, близько 23:00, в службу надійшло повідомлення про знайдений в будівлі труп чоловіка. Загиблий виявився 48-річним українцем. За попередніми даними, смерть настала в результаті ножових поранень. У будинку було двоє білорусів", – зазначає видання.

На місці загибелі українця у Білостоці / Kurier Poranny

На місці загибелі українця у Білостоці / Kurier Poranny

Реклама

Підозрюваний у вбивстві на момент виявлення тіла втік, але його незабаром знайшли в кущах біля будинку, він був п'яний.

41-річний чоловік не визнає себе винним і відмовився давати пояснення в прокуратурі. Він заявив, що не пам'ятає, що сталося, тому що перебував у стані алкогольного сп'яніння. Водночас на його одязі виявлені плями крові.

Не пропусти!
Вони не бачилися місяць! Як футболістів збірної України зустрічають вдома їхні діти
Роман Яремчук і його синочок

Будинок, в якому загинув українець у Білостоці / Kurier Poranny

Будинок, в якому загинув українець у Білостоці / Kurier Poranny

За непідтвердженою інформацією, перед сваркою він сперечався зі співвітчизником про приналежність Криму.

Реклама

Затриманому вже висунуто звинувачення, йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 25 років або навіть довічне ув'язнення.

Нагадаємо, днями в Польщі під час роботи на залізничному мосту загинув 39-річний українець – його розчавило гідравлічним домкратом.

Про що ще говорили в Україні та світі 5 липня, дивіться у новинах "Сьогодні":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Зустріч
Зустріч "Великої двадцятки" в Італії – чому про Україну навіть не згадалиВлада
Угорщина почне отримувати газ в обхід України – будівництво газопроводу завершилося
Угорщина почне отримувати газ в обхід України – будівництво газопроводу завершилосяЕкономіка
Не розженешся. Всі автомобілі в Європі обладнають системою обмеження швидкості
Не розженешся. Всі автомобілі в Європі обладнають системою обмеження швидкостіАвто
Кандидати у канцлери ФРН не бачать Україну в ЄС і НАТО: що вони відповіли Зеленському
Кандидати у канцлери ФРН не бачать Україну в ЄС і НАТО: що вони відповіли ЗеленськомуВлада
Естонія відкрила кордон для українців: треба виконати дві умови
Естонія відкрила кордон для українців: треба виконати дві умовиЄвросоюз
В Італії медики подали до суду проти обов'язкової вакцинації від COVID-19
В Італії медики подали до суду проти обов'язкової вакцинації від COVID-19Євросоюз

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти