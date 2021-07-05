У Польщі в суперечці про Крим зарізали українця (фото)

Місце загибелі українця в Білостоці / колаж "Сьогодні"
У Польщі в місті Білосток виявили тіло українця з численними ножовими пораненнями, в його вбивстві підозрюють знайомого з України, з яким він напередодні нібито сперечався про приналежність Криму.
Про це повідомило польське видання Kurier Poranny.
Тіло жертви було знайдене в ніч на суботу, 3 липня, у котеджі, який він знімав зі ще кількома чоловіками, зокрема з Білорусі, які працювали у будівельній компанії в Польщі.
"Пізно ввечері, близько 23:00, в службу надійшло повідомлення про знайдений в будівлі труп чоловіка. Загиблий виявився 48-річним українцем. За попередніми даними, смерть настала в результаті ножових поранень. У будинку було двоє білорусів", – зазначає видання.
На місці загибелі українця у Білостоці / Kurier Poranny
Підозрюваний у вбивстві на момент виявлення тіла втік, але його незабаром знайшли в кущах біля будинку, він був п'яний.
41-річний чоловік не визнає себе винним і відмовився давати пояснення в прокуратурі. Він заявив, що не пам'ятає, що сталося, тому що перебував у стані алкогольного сп'яніння. Водночас на його одязі виявлені плями крові.
Будинок, в якому загинув українець у Білостоці / Kurier Poranny
За непідтвердженою інформацією, перед сваркою він сперечався зі співвітчизником про приналежність Криму.
Затриманому вже висунуто звинувачення, йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 25 років або навіть довічне ув'язнення.
Нагадаємо, днями в Польщі під час роботи на залізничному мосту загинув 39-річний українець – його розчавило гідравлічним домкратом.
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