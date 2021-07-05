У Польщі в суперечці про Крим зарізали українця (фото)

Підозрюваний у вбивстві нещодавно приїхав у країну на заробітки, своєї провини він не визнає

Місце загибелі українця в Білостоці / колаж "Сьогодні"

У Польщі в місті Білосток виявили тіло українця з численними ножовими пораненнями, в його вбивстві підозрюють знайомого з України, з яким він напередодні нібито сперечався про приналежність Криму.

Про це повідомило польське видання Kurier Poranny.

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Тіло жертви було знайдене в ніч на суботу, 3 липня, у котеджі, який він знімав зі ще кількома чоловіками, зокрема з Білорусі, які працювали у будівельній компанії в Польщі.

"Пізно ввечері, близько 23:00, в службу надійшло повідомлення про знайдений в будівлі труп чоловіка. Загиблий виявився 48-річним українцем. За попередніми даними, смерть настала в результаті ножових поранень. У будинку було двоє білорусів", – зазначає видання.

На місці загибелі українця у Білостоці / Kurier Poranny

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Підозрюваний у вбивстві на момент виявлення тіла втік, але його незабаром знайшли в кущах біля будинку, він був п'яний.

41-річний чоловік не визнає себе винним і відмовився давати пояснення в прокуратурі. Він заявив, що не пам'ятає, що сталося, тому що перебував у стані алкогольного сп'яніння. Водночас на його одязі виявлені плями крові.

Будинок, в якому загинув українець у Білостоці / Kurier Poranny

За непідтвердженою інформацією, перед сваркою він сперечався зі співвітчизником про приналежність Криму.

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Затриманому вже висунуто звинувачення, йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 25 років або навіть довічне ув'язнення.

Нагадаємо, днями в Польщі під час роботи на залізничному мосту загинув 39-річний українець – його розчавило гідравлічним домкратом.

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