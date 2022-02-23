Зеленський, Дуда та Наусєда "рознесли" визнання "ЛДНР"

Президенти Польщі та Литви, які 23 лютого перебували з візитом у Києві, засудили визнання Росією терористичних формувань у Донецьку та висловилися за вступ України до НАТО та ЄС.
Про це йдеться у спільній заяві Анджея Дуди, Гітанаса Наусєди та Володимира Зеленського, розміщеній на сайті Офіс президента.
Заява
"Ми, президенти України, Литовської Республіки та Республіки Польща – держав Люблінського трикутника, зустрівшись у Києві 23 лютого 2022 року, у найрішучіший спосіб засуджуємо рішення Російської Федерації визнати квазіутворення на тимчасово окупованих територіях України – так звані "Луганську Народну Республіку" та "Донецьку Народну Республіку". Цей неспровокований агресивний крок Росії є черговим грубим порушенням основоположних норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, а також гарантій безпеки, наданих Україні Будапештським меморандумом 1994 року, – сказано у заяві.
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Також лідери трьох країн зазначили, що таким чином Росія свідомо та в односторонньому порядку вийшла з Мінських домовленостей та несе повну відповідальність за подальше погіршення безпекової ситуації в регіоні.
Санкції
"Рішення Російської Федерації визнати так звані "ЛНР" і "ДНР" не матиме правових наслідків. Ми закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих і далекосяжних кроків у відповідь на цей ще один акт агресії, здійснений Росією проти суверенітету й територіальної цілісності України. Така відповідь має включати швидке запровадження потужного пакета санкцій проти Російської Федерації, включно заходи, спрямовані на "Північний потік – 2", – йдеться у заяві.
Президенти Литовської Республіки та Республіки Польща також висловилися на підтримку зусиль України щодо вступу до НАТО та ЄС, "що відповідає волевиявленню та вибору українського народу".
"Ми підкреслюємо, що, враховуючи прогрес в імплементації Угоди про асоціацію і внутрішніх реформах, а також нинішні безпекові виклики, Україна заслуговує на статус кандидата на членство в ЄС, і Литовська Республіка та Республіка Польща підтримуватимуть Україну в досягненні цієї мети", – резюмували високі гості у своїй заяві.
Обстановка
- Нагадаємо, 22 лютого Держдума Росії одноголосно ратифікувала внесені президентом РФ Володимиром Путіним договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з терористичними утвореннями на Донбасі.
- Після підписання указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО. На Донеччині люди помітили вночі колони військової техніки.
- В ОДКБ (Організації, що контролюється Москвою) заговорили про введення своїх миротворців на Донбас.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв перекинути Україні нову військову допомогу.