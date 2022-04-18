"8 літаків МіГ-29 зігують": у Росії готуються до параду на 9 травня (відео)

Декілька літаків пролетіли у вигляді літери "Z", також пролетів так званий "літак судного дня" Іл-80

У РФ підготовка до параду на 9 травня Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії розпочалася підготовка до параду Перемоги на Червоній площі у Москві. До репетицій залучили понад 11 тисяч військовослужбовців та дві сотні одиниць сучасної техніки та авіації.

"Відео: а це взагалі номер, вищий пілотаж!! 8 літаків МіГ-29 зігують – пролетіли у вигляді букви "Z"!!" – написав політолог Тарас Березовець у своєму Telegram, опублікувавши відео.

Реклама

Як повідомляє російське державне пропагандистське видання РІА Новини з посиланням на Міноборони РФ, репетиція параду пройшла у підмосковному селі Алабіно. У ній брали участь слухачі та курсанти військово-навчальних закладів Міноборони та інших силових відомств, офіцери, сержанти та солдати з'єднань і військових частин Західного військового округу.

Реклама

Читайте інші новини "Сьогодні":