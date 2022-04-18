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"8 літаків МіГ-29 зігують": у Росії готуються до параду на 9 травня (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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18 квітня, 14:41
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Декілька літаків пролетіли у вигляді літери "Z", також пролетів так званий "літак судного дня" Іл-80
У РФ підготовка до параду на 9 травня Фото: колаж "Сьогодні"
У РФ підготовка до параду на 9 травня Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії розпочалася підготовка до параду Перемоги на Червоній площі у Москві. До репетицій залучили понад 11 тисяч військовослужбовців та дві сотні одиниць сучасної техніки та авіації.

"Відео: а це взагалі номер, вищий пілотаж!! 8 літаків МіГ-29 зігують – пролетіли у вигляді букви "Z"!!" – написав політолог Тарас Березовець у своєму Telegram, опублікувавши відео.

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Як повідомляє російське державне пропагандистське видання РІА Новини з посиланням на Міноборони РФ, репетиція параду пройшла у підмосковному селі Алабіно. У ній брали участь слухачі та курсанти військово-навчальних закладів Міноборони та інших силових відомств, офіцери, сержанти та солдати з'єднань і військових частин Західного військового округу.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 18 квітня
1
Особовий склад 20600
Особовий склад
2
Літаки 167
Літаки
3
Гелікоптери 147
Гелікоптери
4
Танки 790
Танки
5
ББМ 2041
ББМ
6
Артилерія 381
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
8
РСЗВ 130
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 155
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1487
Транспорт
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