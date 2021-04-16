Бойкот Росії? Ще одна країна викликала посла РФ через агресію проти України

Слідом за Польщею солідарність з США, в зв'язку з введенням санкцій проти РФ, висловило і МЗС Великої Британії, викликавши російського посла Андрія Келіна через активізацію агресії РФ щодо України.
Також в Британії стурбовані кібератакою на комп'ютерні мережі американської компанії SolarWinds, йдеться на сайті уряду.
"Уряд Великої Британії глибоко стурбований зловмисною поведінкою російської держави", – йдеться в повідомленні.
Як заявили в британському уряді, дії РФ на кордоні з Україною є небезпечними і дестабілізуючими.
"Росії необхідно припинити провокації і знизити напруженість у відповідності зі своїми міжнародними зобов'язаннями", – відзначили в уряді.
Нагадаємо, 15 квітня США офіційно ввели нові санкції проти Росії, відповідне розпорядження підписав президент Джо Байден. Це було зроблено для того, щоб покарати Росію за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету і інтересів штатів. Докладніше – читайте в матеріалі "Сьогодні".
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