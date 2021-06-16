Чи будуть переговори Путіна з Байденом віч-на-віч? У Кремлі відповіли

Дмитро Пєсков. Скріншот

На зустрічі в Женеві президенти США і Росії, Джо Байден і Володимир Путін, можуть переговорити і сам на сам, без делегацій, якщо так захочуть – у цьому питанні у них жодних обмежень.

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Про це сказав в ефірі одного з російських телеканалів прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи не боїться Байден залишатися сам на сам з Путіним.

За його словами, спілкування почнуть обидва президенти, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і держсекретар США Ентоні Блінкен, а далі вже як піде.

"Глави держав – вони і є глави держав. Якщо вони вважатимуть за необхідне говорити віч-на-віч, вони будуть говорити віч-на-віч, і час також для президентів ніхто не фіксує. Це буде абсолютно їхній вибір. І головне – питання доцільності. Порядок денний настільки великий, що його ущільнити в 4-5 годин переговорів надзвичайно важко", – сказав Пєсков.

Як ми вже писали, Женева готується до зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна. Поки влада посилює безпеку на вулицях і навколо вілли La Grange, де відбудеться саміт, швейцарці малюють графіті, прикрашають магазини і складають квіткові композиції. Кажуть, востаннє так ретельно до приїзду високопоставлених гостей місто готувалося 36 років тому, коли там зустрічалися американський президент Рональд Рейган і радянський лідер Михайло Горбачов.

Відзначимо, що Володимир Путін і Джо Байден вперше зустрінуться особисто з моменту вступу Байдена на посаду президента США. Поїздка Путіна в Женеву стане першим його закордонним візитом із січня 2020 року. Ми розбиралися, чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна.

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