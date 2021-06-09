Бикова могла отруїти ФСБ – тією ж речовиною, що і Навального

Дружина Бикова згадує, що в травні 2018 року неодноразово бачила чоловіка навпроти їхнього будинку, який дивився в бінокль

Дмитро Биков і Олексій Навальний. Колаж: "Сьогодні"

Письменника Дмитра Бикова, якому стало зле в аеропорту Новосибірська 17 квітня 2019 року, тоді могли отруїти співробітники ФСБ.

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Як говориться в спільному розслідуванні Вellingcat і The Insider, Бикова таємно супроводжували ті ж офіцери, які підозрюються в замаху на російського опозиціонера Олексія Навального.

Що з'ясували розслідувачі?

стеження за Биковим почалося як мінімум за рік до його отруєння;

в ньому брали участь можливі співробітники Інституту криміналістики ФСБ та Служби по захисту конституційного ладу;

симптоми, з якими госпіталізували Бикова в Уфі, були схожі на отруєння фосфорорганічними речовинами;

речовиною з цієї групи (отрутою "Новачок") був також отруєний і Навальний.

Дружина Бикова Катерина Кевхішвілі згадує, що в травні 2018 року його неодноразово бачила чоловіка навпроти їхнього будинку, що дивиться прямо в бік їхньої квартири в бінокль. Вона розповіла, що кілька разів навіть помахала йому. Після того, як Бикова виписали, він заявив, що не звертатиметься до поліції через своє отруєння.

Нагадаємо, в серпні 2020 року російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Перші ознаки отруєння проявилися під час перельоту з Томська до Москви, тому літаку довелося зробити екстрену посадку в Омську.

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У лікарні його ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ, а через кілька днів опозиціонера перевезли на лікування до клініки "Шаріте" в Берліні.

Нагадаємо, в Німеччині Олексій Навальний перебував з 22 серпня 2020 року до 17 січня 2021 року. Після цього він повернувся в Москву, де був заарештований за звинуваченням в порушенні умов дострокового звільнення. Через тиждень суд замінив йому умовний строк реальним – 3,5 року колонії загального режиму.

Як пізніше з'ясувалося, не менше чотирьох російських бізнесменів і політичних діячів, які проживають за кордоном, платили за лікування Навального. Щоб відновити його фізичну форму, найняли тренера Бьорна Лебера. Як він розповів, йому запропонував роботу один з помічників опозиціонера. Тоді їм потрібна була людина, яка може говорити англійською і зберігати секрети.

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