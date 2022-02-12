Дипломати РФ евакуюються із України – ЗМІ

Російські дипломати та співробітники консульств, почали виїжджати з України.
Про це повідомляє РІА Новини, посилаючись на власне джерело.
У МЗС РФ поки що офіційно не підтвердили цю інформацію.
Далі по темі
За даними джерела, в Україні нібито виникли складнощі із записом на прийом до посольства Росії.
"За заявами українських громадян, російські дипломати та співробітники консульств в Україні почали виїжджати до Росії. Про це, зокрема, говорять труднощі під час запису на прийом до консульств і посольства", – розповів він.
Незважаючи на це, посольства продовжують свою роботу.
Ситуація із дипломатами
- 24 січня Державний департамент Сполучених Штатів Америки дав дозвіл на добровільний виїзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членам їхніх сімей з посольства у Києві. Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав рішення Державного департаменту США щодо від'їзду членів сімей співробітників американського посольства у Києві передчасним.
- 18 січня американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій повідомлялося, що з України масово виїжджають російські дипломати.
- Ізраїль розпочав евакуацію дипломатів з України через російську загрозу.
- Крім того, влада Японії, Південної Кореї та Нідерландів закликали своїх громадян покинути Україну.