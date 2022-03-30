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Це капітуляція РФ! Гозман заявив про повну перемогу України

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30 березня, 00:17
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Російський політик стверджує, що після підписання угод ситуація для України буде кращою, ніж для Росії
Гозман вражений переговорами України та РФ / Колаж "Сьогодні"
Гозман вражений переговорами України та РФ / Колаж "Сьогодні"

У столиці Туреччини закінчився раунд переговорів делегацій України та Росії. У Міноборони РФ заявили, що за підсумками переговорів кардинально скорочують ведення бойових дій на Київському та Чернігівському напрямах. Російський політик Леонід Гозман заявив, що він вражений цим, і це буде повна перемога України.

Про це він сказав журналістам телеканалу "Україна 24" Євгену Кисельову та Віолетті Логуновій в ефірі проекту FREEDOM.

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"Я абсолютно вражений взагалі цим. Взагалі-то кажучи, я не знаю, чи це є образою збройних сил РФ, чи ні, але мені здається, що це капітуляція Російської Федерації. Якщо, звичайно, все це правда", – заявив Леонід Гозман.

Політик упевнений, що це буде повна перемога України.

"Коли я почув лише українську версію, я подумав, що це бажане, яке видається за дійсне. Але, коли я побачив слова Мединського та слова якогось заступника міністра оборони, то таке враження, що там у такому напрямку й рухаються. Звичайно, якщо це буде, то це повна перемога України. Ситуація, після підписання угод, буде для України кращою, а для влади РФ буде гіршою, ніж була до початку цієї страшної авантюри", – додав Леонід Гозман.

Росія скорочує бойові дії у двох напрямках

У Міноборони Росії заявили, що за підсумками переговорів кардинально скорочують ведення бойових дій на Київському та Чернігівському напрямах.

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У США зазначають, що Росія починає виводити частину сил, зокрема, російські батальйонні тактичні групи, залишаючи райони навколо української столиці. Про це повідомив канал CNN із посиланням на високопоставлених американських чиновників.

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При цьому у США підозрюють, що Росія пішла на переговори для відводу очей. Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що заява Росії про скорочення бойових дій навколо Києва може бути для того, щоб відвернути увагу та обдурити людей.

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