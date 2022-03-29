США підозрюють, що РФ пішла на переговори з Україною для відводу очей

Держсекретар СШАЕнтоні Блінкен не бачить ознак того, що переговори між Україною та Росією "просуваються ефективним шляхом". Все через те, що Сполучені Штати не бачили ознаки серйозності з боку Росії.
Про це пише "Європейська правда".
"Є те, що говорить Росія, і є те, що робить Росія. Ми зосереджені на останньому" – сказав Блінкен.
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Заява Росії про скорочення бойових дій навколо Києва може бути для того, щоб відвернути увагу та обдурити людей.
"Якщо вони якимось чином вірять, що у спробі підпорядкувати собі "тільки" східну частину України та південну частину України можуть досягти успіху, то вони знову глибоко обманюють себе", – сказав Блінкен.
Держсекретар США закликав Росію припинити агресію, припинити вогонь, відвести свої сили та вести переговори.
Заява Байдена
Президент США Джо Байден виступив після зустрічі із українськими представниками у Варшаві. Він заявив, що всі демократії світу зобов'язані підтримувати Україну у боротьбі з Росією та США не зупинять надання допомоги нашій країні.
"Україна ніколи не стане перемогою для Росії, бо вільні люди не хочуть жити у темряві. Ця людина (Путін) не може залишитися при владі", – Так президент США завершив свою промову у Варшаві.