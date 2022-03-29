США підозрюють, що РФ пішла на переговори з Україною для відводу очей

Заява Росії про скорочення бойових дій навколо Києва може бути для того, щоб відвернути увагу та обдурити людей, стверджує держсекретар США

Ентоні Блінкен розповів про переговори між Росією та Україною / Колаж "Сьогодні"

Держсекретар СШАЕнтоні Блінкен не бачить ознак того, що переговори між Україною та Росією "просуваються ефективним шляхом". Все через те, що Сполучені Штати не бачили ознаки серйозності з боку Росії.

Про це пише "Європейська правда".

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"Є те, що говорить Росія, і є те, що робить Росія. Ми зосереджені на останньому" – сказав Блінкен.

Заява Росії про скорочення бойових дій навколо Києва може бути для того, щоб відвернути увагу та обдурити людей.

"Якщо вони якимось чином вірять, що у спробі підпорядкувати собі "тільки" східну частину України та південну частину України можуть досягти успіху, то вони знову глибоко обманюють себе", – сказав Блінкен.

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Держсекретар США закликав Росію припинити агресію, припинити вогонь, відвести свої сили та вести переговори.

Заява Байдена

Президент США Джо Байден виступив після зустрічі із українськими представниками у Варшаві. Він заявив, що всі демократії світу зобов'язані підтримувати Україну у боротьбі з Росією та США не зупинять надання допомоги нашій країні.

"Україна ніколи не стане перемогою для Росії, бо вільні люди не хочуть жити у темряві. Ця людина (Путін) не може залишитися при владі", – Так президент США завершив свою промову у Варшаві.

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