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СЬОГОДНІ Світові новини США

США підозрюють, що РФ пішла на переговори з Україною для відводу очей

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29 березня, 20:15
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Заява Росії про скорочення бойових дій навколо Києва може бути для того, щоб відвернути увагу та обдурити людей, стверджує держсекретар США
Ентоні Блінкен розповів про переговори між Росією та Україною / Колаж "Сьогодні"
Ентоні Блінкен розповів про переговори між Росією та Україною / Колаж "Сьогодні"

Держсекретар СШАЕнтоні Блінкен не бачить ознак того, що переговори між Україною та Росією "просуваються ефективним шляхом". Все через те, що Сполучені Штати не бачили ознаки серйозності з боку Росії.

Про це пише "Європейська правда".

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"Є те, що говорить Росія, і є те, що робить Росія. Ми зосереджені на останньому" – сказав Блінкен.

Заява Росії про скорочення бойових дій навколо Києва може бути для того, щоб відвернути увагу та обдурити людей.

"Якщо вони якимось чином вірять, що у спробі підпорядкувати собі "тільки" східну частину України та південну частину України можуть досягти успіху, то вони знову глибоко обманюють себе", – сказав Блінкен.

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Держсекретар США закликав Росію припинити агресію, припинити вогонь, відвести свої сили та вести переговори.

Заява Байдена

Президент США Джо Байден виступив після зустрічі із українськими представниками у Варшаві. Він заявив, що всі демократії світу зобов'язані підтримувати Україну у боротьбі з Росією та США не зупинять надання допомоги нашій країні.

"Україна ніколи не стане перемогою для Росії, бо вільні люди не хочуть жити у темряві. Ця людина (Путін) не може залишитися при владі", – Так президент США завершив свою промову у Варшаві.

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Дані на 09:00 29 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
17200
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Літаки Літаки
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Гелікоптери Гелікоптери
129
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Танки Танки
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ББМ ББМ
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6
Артилерія Артилерія
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Засоби ППО Засоби ППО
54
8
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