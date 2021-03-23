Русский
$ 27,69
33,01
  1. Світові новини
  2. Росія

Французи в шоці. Водій дипломата РФ викрав велосипедів на 100 тис. євро

23 березня, 14:28

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Однією з жертв російської дипломатії став колишній чиновник Страсбурга

У французькому Страсбурзі співробітник посольства Росії попався на крадіжці велосипедів з наступним їх перепродажем. Однією з його жертв навіть став колишній місцевий чиновник. Росіянин був затриманий, але через деякий час його відпустили в РФ. Про це повідомляє France Bleu.

Реклама

Злодієм виявився водій одного з російських дипломатів. В основному він викрадав електровелосипеди. Французи кажуть, що росіянин "заробив" на цьому близько 100 тисяч євро.

Фото: pixabay

Розслідування почалося після того, як електровелосипед колишнього першого заступника мера Страсбурга був вкрадений на вулиці біля французького представництва Ради Європи. Через кілька днів він виявив свій велосипед на одному з сайтів за півціни.

Поліцейські домовилися з "продавцем" про "покупку" велосипеда, і він призначив зустріч перед входом в російське консульство. Як тільки він вийшов з будівлі, поліція його у ту ж мить заарештувала. Через якийсь час його звільнили з-під варти.

В тренді
Припиніть шпигувати! Як в Болгарії розкрили агентів РФ в Міноборони і розвідці

Але як тільки французькі правоохоронці хотіли його викликати, в російській дипустанові повідомили, що він повернувся в Росію нібито через проблеми зі здоров'ям.

Реклама

Тим часом в Болгарії "розкрили" агентів РФ в Міноборони і розвідки. Як повідомляли новини "Сьогодні", болгарське МЗС дало двом російським дипломатам 72 години, щоб ті забралися з країни.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія Франція велосипед дипломат
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Провокація на кордоні: військовий вертоліт РФ залетів в Україну (відео)
Провокація на кордоні: військовий вертоліт РФ залетів в Україну (відео)Україна
США ввели нові санкції проти Росії через Навального: Кремль відкликав посла
США ввели нові санкції проти Росії через Навального: Кремль відкликав послаСША
Росія намагається стати головною на зустрічах щодо Донбасу: що хочуть зробити
Росія намагається стати головною на зустрічах щодо Донбасу: що хочуть зробитиРосія
У Москві загорівся Ізмайловський Кремль: відео пожежі
У Москві загорівся Ізмайловський Кремль: відео пожежіРосія
Ви своє вже відспівали. В Україні завели справу на Лепса, Валерію і ще 21 артиста
Ви своє вже відспівали. В Україні завели справу на Лепса, Валерію і ще 21 артистаУкраїна
Його видало тату: Україна допомогла Німеччині розкрити найманого вбивцю з ФСБ
Його видало тату: Україна допомогла Німеччині розкрити найманого вбивцю з ФСБЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти