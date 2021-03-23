Французи в шоці. Водій дипломата РФ викрав велосипедів на 100 тис. євро

У французькому Страсбурзі співробітник посольства Росії попався на крадіжці велосипедів з наступним їх перепродажем. Однією з його жертв навіть став колишній місцевий чиновник. Росіянин був затриманий, але через деякий час його відпустили в РФ. Про це повідомляє France Bleu.

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Злодієм виявився водій одного з російських дипломатів. В основному він викрадав електровелосипеди. Французи кажуть, що росіянин "заробив" на цьому близько 100 тисяч євро.

Фото: pixabay

Розслідування почалося після того, як електровелосипед колишнього першого заступника мера Страсбурга був вкрадений на вулиці біля французького представництва Ради Європи. Через кілька днів він виявив свій велосипед на одному з сайтів за півціни.

Поліцейські домовилися з "продавцем" про "покупку" велосипеда, і він призначив зустріч перед входом в російське консульство. Як тільки він вийшов з будівлі, поліція його у ту ж мить заарештувала. Через якийсь час його звільнили з-під варти.

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Але як тільки французькі правоохоронці хотіли його викликати, в російській дипустанові повідомили, що він повернувся в Росію нібито через проблеми зі здоров'ям.

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Тим часом в Болгарії "розкрили" агентів РФ в Міноборони і розвідки. Як повідомляли новини "Сьогодні", болгарське МЗС дало двом російським дипломатам 72 години, щоб ті забралися з країни.

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