Французи в шоці. Водій дипломата РФ викрав велосипедів на 100 тис. євро

У французькому Страсбурзі співробітник посольства Росії попався на крадіжці велосипедів з наступним їх перепродажем. Однією з його жертв навіть став колишній місцевий чиновник. Росіянин був затриманий, але через деякий час його відпустили в РФ. Про це повідомляє France Bleu.
Злодієм виявився водій одного з російських дипломатів. В основному він викрадав електровелосипеди. Французи кажуть, що росіянин "заробив" на цьому близько 100 тисяч євро.
Розслідування почалося після того, як електровелосипед колишнього першого заступника мера Страсбурга був вкрадений на вулиці біля французького представництва Ради Європи. Через кілька днів він виявив свій велосипед на одному з сайтів за півціни.
Поліцейські домовилися з "продавцем" про "покупку" велосипеда, і він призначив зустріч перед входом в російське консульство. Як тільки він вийшов з будівлі, поліція його у ту ж мить заарештувала. Через якийсь час його звільнили з-під варти.
Але як тільки французькі правоохоронці хотіли його викликати, в російській дипустанові повідомили, що він повернувся в Росію нібито через проблеми зі здоров'ям.
Тим часом в Болгарії "розкрили" агентів РФ в Міноборони і розвідки. Як повідомляли новини "Сьогодні", болгарське МЗС дало двом російським дипломатам 72 години, щоб ті забралися з країни.
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