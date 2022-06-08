Гордон: Гіркін входить до таємного клану, який готує повалення Путіна

Опальний "ексміністр оборони ДНР" Ігор Гіркін-Стрелков входить до клану , який готує повалення президента РФ Володимира Путіна. Таку думку висловив журналіст Дмитро Гордон в інтерв'ю Василю Голованову Youtube-каналі "Україна 24" .
За словами Гордона, він спостерігає за всіма висловлюваннями Гіркіна.
"Я дивлюся, що говорить Гіркін зараз, тому, що він намагається об'єктивну точку зору висловлювати щодо того, що бреше російська пропагандистська машина. Я думаю, що Гіркін, звичайно ж, такий самий російський фашист, як і Путін, такий же військовий злочинець, як і Путін: Ми добре пам'ятаємо, що він робив в Україні 2014 року. Гіркін представляє якийсь клан, якусь кремлівську вежу, яка сьогодні хоче скинути Путіна і перехопити ініціативу, тому я б не спокушався Гіркіним, але ось те, що він говорить – дуже цікаво", – розповів журналіст.
Що казав Гіркін
Колишній Міністр оборони так званої ДНР заявляв, що велика війна в Україні може закінчитися крахом путінського режиму та держпереворотом, який організують близькі до Кремля олігархи. "Якщо Москва готова воювати, то я не розумію як вона збирається це робити... Де за військами другий ешелон, який братиме під контроль тил? Їх потрібно більше, ніж солдатів у лінійних підрозділах... Україна не капітулює, вона продовжуватиме воювати і отримуватиме підкріплення", – сказав Гіркін.
Чи чекає на Путіна крах
- Політолог Валерій Соловей вважає, що у РФ розглядають чотири кандидатури, які зможуть замінити Володимира Путіна на посаді президента. Серед таких кандидатур – Патрушев, Собянін, Мішустін та Кирієнко.
- Журналіст-розслідувач Belingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що у близькому оточенні президента Росії Володимира Путіна бажають його смерті. Вони "активно та пасивно" обмірковують, як скинути його з посади глави держави. За його словами, він чув запис розмови двох російських олігархів, які обговорювали смерть російського президента від передбачуваної хвороби і хотіли б, щоб це сталося.