Гордон: Гіркін входить до таємного клану, який готує повалення Путіна

Журналіст розповів, яка роль Гіркіна у цій війні та що він готує

Гордон назвав мету Гіркіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Опальний "ексміністр оборони ДНР" Ігор Гіркін-Стрелков входить до клану , який готує повалення президента РФ Володимира Путіна. Таку думку висловив журналіст Дмитро Гордон в інтерв'ю Василю Голованову Youtube-каналі "Україна 24" .

За словами Гордона, він спостерігає за всіма висловлюваннями Гіркіна.

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"Я дивлюся, що говорить Гіркін зараз, тому, що він намагається об'єктивну точку зору висловлювати щодо того, що бреше російська пропагандистська машина. Я думаю, що Гіркін, звичайно ж, такий самий російський фашист, як і Путін, такий же військовий злочинець, як і Путін: Ми добре пам'ятаємо, що він робив в Україні 2014 року. Гіркін представляє якийсь клан, якусь кремлівську вежу, яка сьогодні хоче скинути Путіна і перехопити ініціативу, тому я б не спокушався Гіркіним, але ось те, що він говорить – дуже цікаво", – розповів журналіст.

Що казав Гіркін

Колишній Міністр оборони так званої ДНР заявляв, що велика війна в Україні може закінчитися крахом путінського режиму та держпереворотом, який організують близькі до Кремля олігархи. "Якщо Москва готова воювати, то я не розумію як вона збирається це робити... Де за військами другий ешелон, який братиме під контроль тил? Їх потрібно більше, ніж солдатів у лінійних підрозділах... Україна не капітулює, вона продовжуватиме воювати і отримуватиме підкріплення", – сказав Гіркін.

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