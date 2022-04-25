Ходорковський: Пентагон визнав, що Україна може виграти війну

Америка вважала, що Україна не протримається й тижня

Михайло Ходорковський: "Американські аналітики впевнені, що Україна може виграти цю війну"

У Сполучених Штатах Америки вважали, що Україна у війні з Росією не протримається й тижня, тому Вашингтон не постачав Києву зброю перед російським вторгненням. Про це розповів російський підприємець, громадський та політичний діяч, опозиціонер Михайло Ходорковський телеведучому телеканалу "Україна 24" Євгену Кисельову в ефірі проєкту Freedom.

За словами Ходорковського, цю інформацію він отримав під час свого візиту до Америки.

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"Я цікавився у них (в Америці. – Ред.), чому Україні не постачалася зброя до початку війни, хоча було зрозуміло, що у тій чи іншій формі війна почнеться. Звісно, ніхто не думав, що це буде така повномасштабна агресія, але в будь-якому разі це очікуване явище. І вони абсолютно відверто відповідали, що ми вважали, що Україна не протримається й тижня, тому немає сенсу постачати зброю, щоб потім ця зброя відійшла Путіну", – зазначив Ходорковський.

Водночас він додав, що сьогодні прогнози в США для України більш оптимістичні.

"Наразі Пентагон заявляє, що Україна може виграти цю війну, і це дуже серйозні заяви. І взагалі дуже важливі, тому що та частина аналітиків Пентагону, які нині працюють на українському напрямі, – це одні з найкваліфікованіших фахівців", – резюмував Ходорковський.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", раніше Михайло Ходорковський заявив, що для масових протестівпроти Путіна росіянам потрібно не менш ніж два тижні.

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Також ми інформували, що держсекретар США Ентоні Блінкен закликав терміново озброїти Україну.